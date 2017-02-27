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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 чер, 2020 22:40
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Додано: Чет 11 чер, 2020 22:41
Trast написав:
Саме на це і натякаю!
Я выше объяснил, почему ваши намеки несостоятельны - еврозоне вообще прогнозируют падение на 9,1%. ЕС тоже, по вашему - бедный родственник с протянутой перед МВФ рукой?
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Додано: Чет 11 чер, 2020 22:42
Игорь Алексеевич написав: ruvex написав: somilitark написав:
Теперь главный вопрос к депозитчикам,вы готовы держать деньги под 3% на текущих и максимум 8% брутто на срочных счетах?
Это все равно, что спросить - "Готовы ли пахать за миску супа?"
Отцвели сады, соберется уже завязавшийся урожай и на выход.
а куда они пойдут? на поля помидоры собирать?
раньше лафа была, каждый месяц процентики капали не еду, одежду, бензин и т.д.
а теперь и на хлебушек не хватит с такими процентами.
что то придумать и открыть своё дело - многие не хотят рисковать и будут проедать свои средства и ждать дело под 30%. а далее, проедят всё под 000, так и не дождашись ставки с 30% годовых и......???
Курсом дожмут матрасников, ставками депозитчиков, закроют гос. учреждения, безработица скакнет на порядок, образование в ступоре, медицина ... Зачем ждать апофеоза? Все и так предельно ясно. О жизни подумать и детей пристроить никогда не поздно, главное это понять. Если ты не горец и можешь ждать 30% сколько угодно, но какую оценку этому подвигу ты дашь в старости?
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Додано: Чет 11 чер, 2020 22:56
zРадио написав: Trast написав:
Саме на це і натякаю!
Я выше объяснил, почему ваши намеки несостоятельны - еврозоне вообще прогнозируют падение на 9,1%. Он тоже, по вашему - бедные родственники с протянутой рукой?
Єврозоні нічого не загрожує, МВФ там не працює, грошей там настільки багато, що вони не знають, що з тими грошами робити.
Тобто грошей більше ніж товарів, що девальвує грощі самі по собі.
Тобто фактично позики МВФ це імпорт до гас іх інфляції, так зрозуміліше?
До речі, а ви давно були у банка за кредитом?
Перщі питання банка, це те що ви під кредит яку заставу можете забеспечити, банк все одно яка застава, головне, щоб вона була ліквідна.
Тому всі умови МВФ це не умови МВФ, а те, що вигадали нащі можновладці під заставу МВФ.
Среречатися зі мною не треба, ви коли в школу ходили, то я вже особисто був на таких перемовинах і знаю про що кажу.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:02
Игорь написав:goldfinger
как на Вас лично отразится понижение ставки ? Я при понижении с 18 до 6 вообще никакого дискомфорта не ощутил. Депозиты, Вы серьезно ? Я не знаю страну в которой такие жирные проценты. Да, шара заканчивается, придется еще и работать, как и весь мир.
Так и будут работать...на весь мир. Тогда здесь и появится реальный дискомфорт и изжога.
Востаннє редагувалось ruvex
в Чет 11 чер, 2020 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:04
Trast написав: zРадио написав: Trast написав:
Саме на це і натякаю!
Я выше объяснил, почему ваши намеки несостоятельны - еврозоне вообще прогнозируют падение на 9,1%. Он тоже, по вашему - бедные родственники с протянутой рукой?
Єврозоні нічого не загрожує, МВФ там не працює, грошей там настільки багато, що вони не знають, що з тими грошами робити.
Тобто грошей більше ніж товарів, що девальвує грощі самі по собі.
Тобто фактично позики МВФ це імпорт до гас іх інфляції, так зрозуміліше?
До речі, а ви давно були у банка за кредитом?
Перщі питання банка, це те що ви під кредит яку заставу можете забеспечити, банк все одно яка застава, головне, щоб вона була ліквідна.
Тому всі умови МВФ це не умови МВФ, а те, що вигадали нащі можновладці під заставу МВФ.
Среречатися зі мною не треба, ви коли в школу ходили, то я вже особисто був на таких перемовинах і знаю про що кажу.
тю, напишите свой прогноз. Тогда и побеседуем. И лучше завтра. :）
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:06
Trast написав: zРадио написав: Trast написав:
Саме на це і натякаю!
Я выше объяснил, почему ваши намеки несостоятельны - еврозоне вообще прогнозируют падение на 9,1%. Он тоже, по вашему - бедные родственники с протянутой рукой?
Єврозоні нічого не загрожує, МВФ там не працює, грошей там настільки багато, що вони не знають, що з тими грошами робити.
Тобто грошей більше ніж товарів, що девальвує грощі самі по собі.
Тобто фактично позики МВФ це імпорт до гас іх інфляції, так зрозуміліше?
До речі, а ви давно були у банка за кредитом?
Перщі питання банка, це те що ви під кредит яку заставу можете забеспечити, банк все одно яка застава, головне, щоб вона була ліквідна.
Тому всі умови МВФ це не умови МВФ, а те, що вигадали нащі можновладці під заставу МВФ.
Среречатися зі мною не треба, ви коли в школу ходили, то я вже особисто був на таких перемовинах і знаю про що кажу.
А толку с вами спорить - вам про Фому, вы про Ерему... Негативный макропрогноз МВФ точно в залог кредита не возьмет
А я говорил о нем и только о нем. Я не давал оценку требованиям, которые МВФ нам выставляет (или якобы выставляет, на чем настаиваете вы)
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:20
Trast написав:
Єврозоні нічого не загрожує, МВФ там не працює, грошей там настільки багато, що вони не знають, що з тими грошами робити
.
А это уже грозит гиперком.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:24
тем временем за 6 часов евро потеряло 11 фигур, 1.129 с 1.140
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:26
zРадио написав:
А толку с вами спорить - вам про Фому, вы про Ерему... Негативный макропрогноз МВФ точно в залог кредита не возьмет
А я говорил о нем и только о нем. Я не давал оценку требованиям, которые МВФ нам выставляет (или якобы выставляет, на чем настаиваете вы)
Це ви про Яреиу, а я як раз про те, що ви написали, негативна оцінка МВФ, це як раз доказ для всіх, чого саме нам дали кредит.
Так зрозуміліше?
Я до цієї відповіді вас підвів здалека.
Але схоже на те, що ви просто троліте , тому більш вам не відповідаю.
Востаннє редагувалось Trast
в Чет 11 чер, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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