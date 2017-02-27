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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:27
Trast написав:
Єврозоні нічого не загрожує,
Поскольку многие страны мира сталкиваются с трудностями,
многие еще не заметили, что Еврозона стала местом, где умирает надежда...https://brucewilds.blogspot.com/2020/06 ... -worn.html
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