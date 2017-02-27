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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5633563456355636

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:27

  Trast написав:Єврозоні нічого не загрожує,

Поскольку многие страны мира сталкиваются с трудностями,
многие еще не заметили, что Еврозона стала местом, где умирает надежда...
https://brucewilds.blogspot.com/2020/06 ... -worn.html
player
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:56

  player написав:
  Trast написав:Єврозоні нічого не загрожує,

Поскольку многие страны мира сталкиваются с трудностями,
многие еще не заметили, что Еврозона стала местом, где умирает надежда...
https://brucewilds.blogspot.com/2020/06 ... -worn.html

Ви дали посилання на те, в чому самі не розумієтесь, в цій маніпулятівній статті, цифри , до речі і думки правільні, і вони, як раз свідкуюють про те, що ЄС не знає куди вже ті грощі надруковані подіти , от і всовують всім по уха, але ж по звичці за процент. :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нефть с рублём пошла вниз :!:
Гривна следующая :?:
Думай-Те :mrgreen:
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:59

Igor3777
А что думать, до осени 27-28 за бакс, а там 30+
75stasstas75
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