Поскольку многие страны мира сталкиваются с трудностями,
многие еще не заметили, что Еврозона стала местом, где умирает надежда...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:27
Поскольку многие страны мира сталкиваются с трудностями,
многие еще не заметили, что Еврозона стала местом, где умирает надежда...
Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:56
Ви дали посилання на те, в чому самі не розумієтесь, в цій маніпулятівній статті, цифри , до речі і думки правільні, і вони, як раз свідкуюють про те, що ЄС не знає куди вже ті грощі надруковані подіти , от і всовують всім по уха, але ж по звичці за процент.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нефть с рублём пошла вниз
Гривна следующая
Думай-Те
Жадность - порождает бедность
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