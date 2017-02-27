Додано: П'ят 12 чер, 2020 03:05

В Украине тем временем произошло серьезное оживление на межбанковских торгах. На рынок вышли крупные игроки и объем сделок подскочил со вчерашних $120 млн до $200 млн.



Скупать доллар вышло сразу два крупных игрока:



Нацбанк - приобрел $20 млн по 26,58-26,585 грн/$;

Ситибанк - взял около $40 млн в районе 26,60 грн/$.



Крупные участники несколько раз влияли на ход торгов и настроения межбанка. Сначала НБУ на старте рынке бодро выкупил $20 млн. Затем покупатели, которые брали валюту под конвертацию вчерашних погашений ОВГЗ. А затем снова регулятор, заявивший о новом снижении своей учетной ставки до рекордного минимума - 6% годовых.



При этом среди казначеев ширился слух о так называемых "подпольных продажах" валюты НАК "Нафтогаз", которого Кабмин вчера обязал перечислить в бюджет 48,13 млрд грн дивидендов за 2019 год. Понятно, что для таких отчислений, ему нужно конвертировать в гривну валютную выручку. Если ранее монополиста встречали на межбанке с аккуратными продажами доллара: чтобы не сбить курса и не потерять на этом. То теперь рассказывают, что он стал договариваться и продавать доллар напрямую в обход рынка.



"Пошли прямые договорняки и подпольные продажи. Говорят, что "Нафтогаз" больше не выходит с открытыми продажами через Укргазбанк или Ощадбанк на межбанк, а сливает свой доллар напрямую на Ситибанк, которому валюта нужна для вывода капиталов из ОВГЗ. Суммы гуляют солидные. Вчерашняя выплата Минфина по бумагам составила 8,1 млрд грн, и доллар Ситибанку нужен. "Нафтогаз" же не хочет делать крупные вбросы доллара на межбанк, чтобы не обвалить его курс. Ведь как только он выходит на торги - валютные цены падают. А сегодня "американец" даже смог подорожать, на чем НАК выиграл", - объяснил "Стране" директор казначейства крупного банка.



Слух пока официально не подтвердили, однако он активно муссируется на рынке.

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