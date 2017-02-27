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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 03:35
Дякую, Монета, все так і є, про що я іноді тут теж кажу.
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Trast
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:01
Тому про євро по 1,4 долара, якось не доречно зараз мріяти.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:23
Что это там рокета с самого утра уже +10коп.
Life is good.
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vladus17
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