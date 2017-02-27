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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5633563456355636

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 03:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дякую, Монета, все так і є, про що я іноді тут теж кажу.
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:01

  player написав:
  Trast написав:Єврозоні нічого не загрожує,

Поскольку многие страны мира сталкиваются с трудностями,
многие еще не заметили, что Еврозона стала местом, где умирает надежда...
https://brucewilds.blogspot.com/2020/06 ... -worn.html

Тому про євро по 1,4 долара, якось не доречно зараз мріяти.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:23

Что это там рокета с самого утра уже +10коп. :idea:
Life is good.
vladus17
 
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