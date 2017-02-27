Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:01
Тому про євро по 1,4 долара, якось не доречно зараз мріяти.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:23
Что это там рокета с самого утра уже +10коп.
Life is good.
vladus17
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:31
SP -500 упал, кажется попа наступила .
Может евро рванет с нашими заробитчанами?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:46
vladus17 написав:
Что это там рокета с самого утра уже +10коп.
Очень мудро смотреть на котировки до старта оф сессии межбанка.
Captain Obvious
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:51
Утренние курсы, 9-40:
Харьков 26.67 - 26.75, большинство предложений ПОВ на покупку-продажу доллара: 26.67 - 26.75..26.77 (опт) Сумы 26.60 - 26.75 Полтава 26.67 - 26.75 Вчера утром: Харьков 26.63 - 26.66, Сумы 26.55 - 26.70, Полтава 26.63 - 26.70
Patrick
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:02
туфта...
Немає кворуму: фінкомітет Ради не зміг висловити недовіру НБУ
Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики не зміг через відсутність кворуму розглянути постанову щодо визнання роботи Національного банку незадовільною та створення тимчасової слідчої комісії щодо дій керівництва НБУ та ФГВФО.
Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.
"На комітеті не стало кворуму. Постанову по НБУ перенесли на наступний комітет", - пише нардеп.
jump
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:15
За неполных 4 месяца в период с 19 февраля по сегодня, нерезиденты вывели более 1 млрд.долларов из гривневых ОВГЗ ( 27,4 млрд.грн )
Так же сегодня состоится тендер НБУ по выдаче кредитов рефинансирования на 5 лет, посмотрим сколько банки наберут значительно подешевевшего рефинанса
Живите своим умом!
zzzzzz
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Форумчанин року
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:38
Сейчас межбанк на вверх . Резко вверх ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:41
proftpd66 написав:
Сейчас межбанк на вверх . Резко вверх ?
С 26.76 сдулся пока на 26.70
SILVER_UA
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:51
SILVER_UA написав: proftpd66 написав:
Сейчас межбанк на вверх . Резко вверх ?
С 26.76 сдулся пока на 26.70
Продавцы выжидают, а покупатели торопятся закрыть. Смотрим вверх. Ниже 26,70 уйти не выходит, поэтому поползем вверх, похоже.
То ли под Нафтогаз загоняют, то ли просто народ начал прозревать, не понятно.
Искатель
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