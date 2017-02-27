Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:40

На рф доллар немного откатился от 70 рублей.





Кстати. Видимо Украина просто решила "быть как все" - тупо печатать деньги.

И действительно не факт, что это спровоцирует девальвацию относительно доллара и евро - т.к. они тоже печатают быстрее, чем могут потратить.

Но есть другие факторы, которые могут спровоцировать девальвацию (долги, отток капитала, торговый баланс, и т.п.), но на данный момент ситуация выглядит контролируемой (как ни странно)

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин