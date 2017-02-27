RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5635563656375638>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:26

http://www.ccu.gov.ua/novyna/do-konstyt ... -deputativ
МВФ - лохи!
UA
 
Повідомлень: 4920
З нами з: 19.07.08
Подякував: 620 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:27

  proftpd66 написав:SP -500 упал, кажется попа наступила .

Может евро рванет с нашими заробитчанами? :mrgreen:

Коррекция перед походом на 4000.
Посмотри как Омерика доллар печатает :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4920
З нами з: 19.07.08
Подякував: 620 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:30

  UA написав:http://www.ccu.gov.ua/novyna/do-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-nadiyshlo-konstytuciyne-podannya-64-narodnyh-deputativ
МВФ - лохи!

Во-первых: это красиво! :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11597
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6865 раз.
Подякували: 3089 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:30

План порятунку от ЗЕкоманды

Зображення
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2528
З нами з: 26.06.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:31

  UA написав:
  proftpd66 написав:SP -500 упал, кажется попа наступила .

Может евро рванет с нашими заробитчанами? :mrgreen:

Коррекция перед походом на 4000.
Посмотри как Омерика доллар печатает :mrgreen:


Джони , скорее всего, эти доллары вкладывает в маржинальные кредиты в евро .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 22.12.16
Подякував: 222 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:34

  Moneta написав:План порятунку от ЗЕкоманды

Зображення

Т.е. НБУ всё же купит ОВГЗ, я так понимаю (ещё и под низкий процент, вот хитрецы :) )
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11597
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6865 раз.
Подякували: 3089 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:40

На рф доллар немного откатился от 70 рублей.


Кстати. Видимо Украина просто решила "быть как все" - тупо печатать деньги.
И действительно не факт, что это спровоцирует девальвацию относительно доллара и евро - т.к. они тоже печатают быстрее, чем могут потратить.
Но есть другие факторы, которые могут спровоцировать девальвацию (долги, отток капитала, торговый баланс, и т.п.), но на данный момент ситуация выглядит контролируемой (как ни странно)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11597
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6865 раз.
Подякували: 3089 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:44

на межбанке дохлая кошка. Доллар не могут поднять вверх?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 22.12.16
Подякував: 222 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:06

  proftpd66 написав:на межбанке дохлая кошка. Доллар не могут поднять вверх?

Все уехали на встречу транша от МВФ.
https://www.youtube.com/watch?v=6peyoMKanxc
UA
 
Повідомлень: 4920
З нами з: 19.07.08
Подякував: 620 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

что касается курсов, то евродоллар на 1.1436-1.1460-1.15, сейчас коррекция примерно до среды, потом снижение евро (рост доллара соответственно)
zubilo
 
Повідомлень: 2
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5635563656375638>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SILVER_UA і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 699, 700, 701
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7007 1573728
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 11:35
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1932, 1933, 1934
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19331 2360758
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 09:58
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 42, 43, 44
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
438 94595
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 00:47
jora

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3185)
12.06.2020 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.