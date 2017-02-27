МВФ - лохи!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:26
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:27
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:30
Во-первых: это красиво!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:30
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:31
Джони , скорее всего, эти доллары вкладывает в маржинальные кредиты в евро .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:34
Т.е. НБУ всё же купит ОВГЗ, я так понимаю (ещё и под низкий процент, вот хитрецы )
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:40
На рф доллар немного откатился от 70 рублей.
Кстати. Видимо Украина просто решила "быть как все" - тупо печатать деньги.
И действительно не факт, что это спровоцирует девальвацию относительно доллара и евро - т.к. они тоже печатают быстрее, чем могут потратить.
Но есть другие факторы, которые могут спровоцировать девальвацию (долги, отток капитала, торговый баланс, и т.п.), но на данный момент ситуация выглядит контролируемой (как ни странно)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:44
на межбанке дохлая кошка. Доллар не могут поднять вверх?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:06
Все уехали на встречу транша от МВФ.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
что касается курсов, то евродоллар на 1.1436-1.1460-1.15, сейчас коррекция примерно до среды, потом снижение евро (рост доллара соответственно)
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