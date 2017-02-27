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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5635563656375638

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:19

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.06.2020..........................26,7213
Доллар прибавил 12 копеек.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе бодро выросли на 4 копейки и взяли паузу. Спред остался без изменений, что непривычно для этого времени. После 11, когда на рынок стали поступать клиентские заявки, сузили на копейку спред снизу, что можно считать фактическим началом сессии. Случившийся небольшой рост можно считать реакцией рынка на снижение учетной ставки, которую я вчера анонсировал:
  Сибарит написав:Впрочем, есть немалая вероятность, что настоящую реакцию рынка на снижение ставки мы увидим завтра.

Вчера могли отреагировать только банки. Клиентам было уже поздно подавать заявки, поэтому они отыгрывают новость сегодня.
Также на курс мог повлиять существенный рост индекса доллара. Относительно евро мы пока укрепляемся.

НБУ вчера купил плановые 20 млн.
Остатки на коррсчетах существенно сократились. Гривна, ушедшая позавчера с суточных сертификатов, вчера вернулась обратно. Автономные факторы друг друга уравновесили почти в ноль. Из несущественного, но интересного стоит отметить, что второй день подряд малыми порциями досрочно погашается тендерный рефинанс.

В среду объем валютного рынка вырос с 237.6 до 329.6 млн. Чистый спрос составил 309.6 млн. Объемы клиентских операций также выросли, предложение слегка превышало спрос.
Сибарит
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  #<1 ... 5635563656375638
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