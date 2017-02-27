Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 12.06.2020..........................26,7213 Доллар прибавил 12 копеек. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе бодро выросли на 4 копейки и взяли паузу. Спред остался без изменений, что непривычно для этого времени. После 11, когда на рынок стали поступать клиентские заявки, сузили на копейку спред снизу, что можно считать фактическим началом сессии. Случившийся небольшой рост можно считать реакцией рынка на снижение учетной ставки, которую я вчера анонсировал:
Сибарит написав:Впрочем, есть немалая вероятность, что настоящую реакцию рынка на снижение ставки мы увидим завтра.
Вчера могли отреагировать только банки. Клиентам было уже поздно подавать заявки, поэтому они отыгрывают новость сегодня. Также на курс мог повлиять существенный рост индекса доллара. Относительно евро мы пока укрепляемся.
НБУ вчера купил плановые 20 млн. Остатки на коррсчетах существенно сократились. Гривна, ушедшая позавчера с суточных сертификатов, вчера вернулась обратно. Автономные факторы друг друга уравновесили почти в ноль. Из несущественного, но интересного стоит отметить, что второй день подряд малыми порциями досрочно погашается тендерный рефинанс.
В среду объем валютного рынка вырос с 237.6 до 329.6 млн. Чистый спрос составил 309.6 млн. Объемы клиентских операций также выросли, предложение слегка превышало спрос.
Вкладчик1234 написав:И действительно не факт, что это спровоцирует девальвацию относительно доллара и евро - т.к. они тоже печатают быстрее, чем могут потратить.
нельзя в лоб сравнивать, за доллары/евро вы можете купить товары в любой стране мира, за гривны только в Украине.
уверен, если б не было такой масштабной эмиссии у штатов - то сейчас наш курс был бы точно выше 30, как минимум за счет усиленной конвертации нерезидентов. И не только у нас, но и на других развивающихся рынках и рисковых вещах похожая картина была бы.
Alex2007 написав:уверен, если б не было такой масштабной эмиссии у штатов - то сейчас наш курс был бы точно выше 30, как минимум за счет усиленной конвертации нерезидентов. И не только у нас, но и на других развивающихся рынках и рисковых вещах похожая картина была бы.
Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить?
Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+ Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+
Итого, кто не послушал загонял и ушел на грн депо вместо покупки бакса по 26.50, сейчас имеет эквивалент курса 26.5*1.03 = 27.3 и сделали +2.2% в долларе за 3 мес (8.8% годовых в долларе).
vitaliian написав:
Alex2007 написав:уверен, если б не было такой масштабной эмиссии у штатов - то сейчас наш курс был бы точно выше 30, как минимум за счет усиленной конвертации нерезидентов. И не только у нас, но и на других развивающихся рынках и рисковых вещах похожая картина была бы.
девал в планах на осень.
Та тут каждую неделю "девал в планах через неделю/месяц/3 месяца")) Не новость, понятно что это лишь мечты баскодержателей
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Игорь Алексеевич написав:что бы получить дешёвый кредит, надо др. положить на дешёвый депозит. что бы получить дешёвый кредит - надо собрать немало документов. ипотека - первый взнос от 30% - офиц. трудоустройство, поручители, залог, плавающая ставка. думаю не много найдётся в стране таких прям полностью чистюль в финансах.
Это так же верно,как и то,что не бывает в коррумпированных странах 3 мира низких депозитных и кредитных ставок.Дешевый страновой рейтинг,если мы о валюте,означает высокий риск.Высокий риск-высокая премия.Но Смолий сам или по заказу продолжает упорно есть кактус.Одной низкой ставкой Швейцарию здесь не сделать и расплата за это извращение уже не за горами.
Alex2006 написав:Итого, кто не послушал загонял и ушел на грн депо вместо покупки бакса по 26.50, сейчас имеет эквивалент курса 26.5*1.03 = 27.3 и сделали +2.2% в долларе за 3 мес (8.8% годовых в долларе).
А кто послушал Алекс 2006 и слился вместе с ним по 24.55 до сих пор не может отойти от шока.
Alex2006 написав:Итого, кто не послушал загонял и ушел на грн депо вместо покупки бакса по 26.50, сейчас имеет эквивалент курса 26.5*1.03 = 27.3 и сделали +2.2% в долларе за 3 мес (8.8% годовых в долларе).
А кто послушал Алекс 2006 и слился вместе с ним по 24.55 до сих пор не может отойти от шока.
Ошибка Алекса2006 если была, то в срочном депо. Можно было бы слить по 24.55, но потом купить по 24.7. Курс надо считать после того как депо закончится, может быть зимой будет 24.5. Сальдо платежного баласна +5.5 лярдов, народ перестанет надувать презы и прохлопывать сальпо платежного баланса.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Могу ошибаться, но по-моему давненько не было такого, чтобы оптовый курс покупки доллара в Харькове был ниже курса на межбанке: 26.72 - 26.79 (опт) vs 26.74 - 26.76 (межбанк). Выводов пока никаких, просто наблюдение.