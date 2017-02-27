Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:19

Сибарит написав: Впрочем, есть немалая вероятность, что настоящую реакцию рынка на снижение ставки мы увидим завтра. Впрочем, есть немалая вероятность, что настоящую реакцию рынка на снижение ставки мы увидим завтра.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0012.06.2020..........................Доллар прибавил 12 копеек.Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе бодро выросли на 4 копейки и взяли паузу. Спред остался без изменений, что непривычно для этого времени. После 11, когда на рынок стали поступать клиентские заявки, сузили на копейку спред снизу, что можно считать фактическим началом сессии. Случившийся небольшой рост можно считать реакцией рынка на снижение учетной ставки, которую я вчера анонсировал:Вчера могли отреагировать только банки. Клиентам было уже поздно подавать заявки, поэтому они отыгрывают новость сегодня.Также на курс мог повлиять существенный рост индекса доллара. Относительно евро мы пока укрепляемся.НБУ вчера купил плановые 20 млн.Остатки на коррсчетах существенно сократились. Гривна, ушедшая позавчера с суточных сертификатов, вчера вернулась обратно. Автономные факторы друг друга уравновесили почти в ноль. Из несущественного, но интересного стоит отметить, что второй день подряд малыми порциями досрочно погашается тендерный рефинанс.В среду объем валютного рынка вырос с 237.6 до 329.6 млн. Чистый спрос составил 309.6 млн. Объемы клиентских операций также выросли, предложение слегка превышало спрос.