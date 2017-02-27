RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5636563756385639

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

budivelnik написав:
  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:И действительно не факт, что это спровоцирует девальвацию относительно доллара и евро - т.к. они тоже печатают быстрее, чем могут потратить.
важно кому у нас достанется напечатанное, если традиционно 5-6% населения то мерседесы и виллы у них уже есть, поэтому будут покупать валюту и девал неизбежен.
Я якось не зрозумів
А яка різниця(для девалу) купують багаті
валюту ...че мерси/яхти/вілли - які також номінуються у валюті?
Девал тогда жаба не давит. :)

Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 299
З нами з: 07.06.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:16

  proftpd66 написав:
  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Итого, кто не послушал загонял и ушел на грн депо вместо покупки бакса по 26.50, сейчас имеет эквивалент курса 26.5*1.03 = 27.3 и сделали +2.2% в долларе за 3 мес (8.8% годовых в долларе).


А кто послушал Алекс 2006 и слился вместе с ним по 24.55 до сих пор не может отойти от шока.


Ошибка Алекса2006 если была, то в срочном депо. Можно было бы слить по 24.55, но потом купить по 24.7. Курс надо считать после того как депо закончится, может быть зимой будет 24.5. Сальдо платежного баласна +5.5 лярдов, народ перестанет надувать презы и прохлопывать сальпо платежного баланса.

С гривной на срочный депо раньше можно было иметь дело после девала.Сейчас при таких ставках хз.При теперешней ситуации ну подержать на текущем под 9% и сидеть на низком старте,надеясь на небольшой локальный откат,чтобы взять получше.В долгосрочной стратегии можно брать и сейчас.
goldfinger
 
Повідомлень: 462
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:22

Минсельхоз США прогнозирует снижение урожая и экспорта украинской пшеницы на 1,5 млн тонн в 2020-2021 маркетинговом году. От ранее ожидаемого урожая -5,4%, от ранее ожидаемого экспорта -7,9%.

К 2019-2020 (текущему) маркетинговому году урожай снизится на 9,2%, а экспорт снизится на 14,6%.

https://www.ukragroconsult.com/news/msh ... liona-tonn
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 12 чер, 2020 15:08, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6135
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:52

Стратегія стратегічного стратега! ©®™)))

  Alex2006 написав:Итого, кто не послушал загонял и ушел на грн депо вместо покупки бакса по 26.50, сейчас имеет эквивалент курса 26.5*1.03 = 27.3 и сделали +2.2% в долларе за 3 мес (8.8% годовых в долларе)

А який % отримав Долярчик, якщо чемно і рівно сидів на депо під 17-17,5-18,5% цілий рік, а в травні, основні/грубі котлетки переклав на депостовпці ще до листопада-грудня-січня під 16-17,5-18,5%?
(ну і ще одна солідна котлетка під 17,5% закінчується в серпні)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8060
З нами з: 19.10.15
Подякував: 520 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:04

  zРадио написав:Минсельхоз США прогнозирует снижение урожая и экспорта украинского зерна на 1,5 млн тонн в 2020-2021 маркетинговом году. От ранее ожидаемого урожая -5,4%, от ранее ожидаемого экспорта -7,9%.

К 2019-2020 (текущему) маркетинговому году урожай снизится на 9,2%, а экспорт снизится на 14,6%.

https://www.ukragroconsult.com/news/msh ... liona-tonn

Экспорт зерновых из Украины в 2018-2019 МГ составил 49,7 миллиона тонн. Этот показатель стал рекордным за всю историю независимости.
Из вашей же ссылки внизу
USDA прогнозирует в целом урожай зерновых в 2019/20 МГ в Украине на уровне 75,72 млн тонн, экспорт - 57,36 млн тонн.

Общий экспорт вырастет по сравнению с максимумом. Т.е. в тоннах обновим рекорд, а в ценах посмотрим ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2391
З нами з: 04.03.15
Подякував: 64 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:10

  stm написав:Экспорт зерновых из Украины в 2018-2019 МГ составил 49,7 миллиона тонн. Этот показатель стал рекордным за всю историю независимости.
Из вашей же ссылки внизу
USDA прогнозирует в целом урожай зерновых в 2019/20 МГ в Украине на уровне 75,72 млн тонн, экспорт - 57,36 млн тонн.

Общий экспорт вырастет по сравнению с максимумом. Т.е. в тоннах обновим рекорд, а в ценах посмотрим ;)


Текущий (2019-2020) - уже, считайте, завершенный. Эти денежки мы уже проели. А наступающий (2020-2021) - как ожидается, будет меньше, а не больше, текущего. И по пшенице, и по зерновым в целом. По пшенице я дал выше, а по зерновым в целом - 55,6 против 57,4 млн тонн.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6135
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МВФ заложил в прогнозы по Украине среднегодовой курс 30 грн/$
======================
соответственно в конце года будет 35

закупаемся пока дешево
PS4
 
Повідомлень: 421
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:21

  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:уверен, если б не было такой масштабной эмиссии у штатов - то сейчас наш курс был бы точно выше 30, как минимум за счет усиленной конвертации нерезидентов.
И не только у нас, но и на других развивающихся рынках и рисковых вещах похожая картина была бы.
девал в планах на осень.

В чьих планах?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17341
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1890 раз.
Подякували: 2748 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:28

  PS4 написав:МВФ заложил в прогнозы по Украине среднегодовой курс 30 грн/$
======================
соответственно в конце года будет 35

закупаемся пока дешево


Боюсь, это не прогноз, а всего лишь курс пересчета показателей в доллар (но при этом вообще не исключаю осенью 35 +/- :mrgreen: )
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6135
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
2
4
3
  #<1 ... 5636563756385639
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PS4 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1932, 1933, 1934
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19332 2360977
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 14:40
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 699, 700, 701
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7007 1573884
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 11:35
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 42, 43, 44
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
438 94612
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 00:47
jora

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18147)
12.06.2020 15:32
EximBonus Bot (1550)
12.06.2020 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.