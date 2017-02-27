Alex2006 написав:Итого, кто не послушал загонял и ушел на грн депо вместо покупки бакса по 26.50, сейчас имеет эквивалент курса 26.5*1.03 = 27.3 и сделали +2.2% в долларе за 3 мес (8.8% годовых в долларе).
А кто послушал Алекс 2006 и слился вместе с ним по 24.55 до сих пор не может отойти от шока.
Ошибка Алекса2006 если была, то в срочном депо. Можно было бы слить по 24.55, но потом купить по 24.7. Курс надо считать после того как депо закончится, может быть зимой будет 24.5. Сальдо платежного баласна +5.5 лярдов, народ перестанет надувать презы и прохлопывать сальпо платежного баланса.
С гривной на срочный депо раньше можно было иметь дело после девала.Сейчас при таких ставках хз.При теперешней ситуации ну подержать на текущем под 9% и сидеть на низком старте,надеясь на небольшой локальный откат,чтобы взять получше.В долгосрочной стратегии можно брать и сейчас.
Alex2006 написав:Итого, кто не послушал загонял и ушел на грн депо вместо покупки бакса по 26.50, сейчас имеет эквивалент курса 26.5*1.03 = 27.3 и сделали +2.2% в долларе за 3 мес (8.8% годовых в долларе)
А який % отримав Долярчик, якщо чемно і рівно сидів на депо під 17-17,5-18,5% цілий рік, а в травні, основні/грубі котлетки переклав на депостовпці ще до листопада-грудня-січня під 16-17,5-18,5%? (ну і ще одна солідна котлетка під 17,5% закінчується в серпні)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
zРадио написав:Минсельхоз США прогнозирует снижение урожая и экспорта украинского зерна на 1,5 млн тонн в 2020-2021 маркетинговом году. От ранее ожидаемого урожая -5,4%, от ранее ожидаемого экспорта -7,9%.
К 2019-2020 (текущему) маркетинговому году урожай снизится на 9,2%, а экспорт снизится на 14,6%.
Экспорт зерновых из Украины в 2018-2019 МГ составил 49,7 миллиона тонн. Этот показатель стал рекордным за всю историю независимости. Из вашей же ссылки внизу USDA прогнозирует в целом урожай зерновых в 2019/20 МГ в Украине на уровне 75,72 млн тонн, экспорт - 57,36 млн тонн.
Общий экспорт вырастет по сравнению с максимумом. Т.е. в тоннах обновим рекорд, а в ценах посмотрим
stm написав:Экспорт зерновых из Украины в 2018-2019 МГ составил 49,7 миллиона тонн. Этот показатель стал рекордным за всю историю независимости. Из вашей же ссылки внизу USDA прогнозирует в целом урожай зерновых в 2019/20 МГ в Украине на уровне 75,72 млн тонн, экспорт - 57,36 млн тонн.
Общий экспорт вырастет по сравнению с максимумом. Т.е. в тоннах обновим рекорд, а в ценах посмотрим
Текущий (2019-2020) - уже, считайте, завершенный. Эти денежки мы уже проели. А наступающий (2020-2021) - как ожидается, будет меньше, а не больше, текущего. И по пшенице, и по зерновым в целом. По пшенице я дал выше, а по зерновым в целом - 55,6 против 57,4 млн тонн.
Alex2007 написав:уверен, если б не было такой масштабной эмиссии у штатов - то сейчас наш курс был бы точно выше 30, как минимум за счет усиленной конвертации нерезидентов. И не только у нас, но и на других развивающихся рынках и рисковых вещах похожая картина была бы.
девал в планах на осень.
В чьих планах?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Из интересного за сегодня можно отметить, что курс покупки наличного доллара в Харькове после обеда был ниже межбанковского. В этом году я такого не припомню (День банкира ). Ну а на текущий момент большинство bid'ов на наличке сравнялись с курсом покупки доллара на межбанке: 26.72 - 26.80 (опт) vs 26.720 - 26.745 (межбанк).
В Сумах и Полтаве курс покупки потихоньку подрастает.