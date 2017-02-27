Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................12.06.2020...............15.06.2020
дата розрахунку...............11.06.2020................12.06.2020
Євро..................................30,1723.....................30,2119
Долар США.......................26,5999.....................26,7303
После полудня доллар прибавил еще 1 копейку.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе бодро выросли на 4 копейки и взяли паузу. Спред остался без изменений, что непривычно для этого времени. После 11, когда на рынок стали поступать клиентские заявки, сузили на копейку спред снизу, что можно считать фактическим началом сессии. Случившийся небольшой рост можно считать реакцией рынка на снижение учетной ставки, которую я вчера анонсировал.
Вчера могли отреагировать только банки. Клиентам было уже поздно подавать заявки, поэтому они отыгрывают новость сегодня.
Также на курс мог повлиять существенный рост индекса доллара. Относительно евро мы пока укрепляемся.
Незадолго до полудня начался новый этап роста. За 40 минут выросли на 4 копейки, после чего наступил период традиционной обеденной стабильности. После обеда, когда уже прошла основная масса сделок, оказалось, что на рынке осталось еще немного валюты. Котировки постепенно снизились на 2 копейки, попутно расширив на полкопейки спред. Последний час перед определением официального курса движений не было.
Официальный курс встретили котировками 26.7200 - 26.7450. За день выросли на 7 копеек относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия. Укрепление гривны относительно евро сохранялось до конца сессии. Относительно корзины валют доллар со вчерашнего вечера укрепился сильнее, чем относительно гривны.
Этот день в истории:
2019 - 26.4019 (+11) +33
2018 - 26.0875 (-1) +65
2017 - 26.0707 (-5)
2016 - 25.0153 (+1)