Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:15

В какие всё таки поддавки сыграл МВФ,заставил подписать меморандум с заведомо невыполнимыми условиями,выдал транш больше чем договаривались,словно отпустил и налил на дорожку.



Думаю даже у МВФ в шоке,насколько мы упадём,их первая оценка была более оптимистичная.



Ну а наличка очень медленно пока в гору ползёт,нет горючего,бизнес в штопоре,для ощутимого девала надо ждать массового вброса гривневой массы и прозрения масс,пока все в жарком угаре вытирают пот со лба,не до забегов)



К вечеру набору в столице упали с 72 до 68-70,продают по 73-74,очень узко,явно чувствуется перекос в сторону предложения.

По урожаю,там всё очень оптимистично по оценкам амеров,небольшое падение по пшенице компенсирует уверенный прирост по кукурузе.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.