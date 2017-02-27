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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5637563856395640

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:11

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................12.06.2020...............15.06.2020
дата розрахунку...............11.06.2020................12.06.2020
Євро..................................30,1723.....................30,2119
Долар США.......................26,5999.....................26,7303
После полудня доллар прибавил еще 1 копейку.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе бодро выросли на 4 копейки и взяли паузу. Спред остался без изменений, что непривычно для этого времени. После 11, когда на рынок стали поступать клиентские заявки, сузили на копейку спред снизу, что можно считать фактическим началом сессии. Случившийся небольшой рост можно считать реакцией рынка на снижение учетной ставки, которую я вчера анонсировал.
Вчера могли отреагировать только банки. Клиентам было уже поздно подавать заявки, поэтому они отыгрывают новость сегодня.
Также на курс мог повлиять существенный рост индекса доллара. Относительно евро мы пока укрепляемся.
Незадолго до полудня начался новый этап роста. За 40 минут выросли на 4 копейки, после чего наступил период традиционной обеденной стабильности. После обеда, когда уже прошла основная масса сделок, оказалось, что на рынке осталось еще немного валюты. Котировки постепенно снизились на 2 копейки, попутно расширив на полкопейки спред. Последний час перед определением официального курса движений не было.
Официальный курс встретили котировками 26.7200 - 26.7450. За день выросли на 7 копеек относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия. Укрепление гривны относительно евро сохранялось до конца сессии. Относительно корзины валют доллар со вчерашнего вечера укрепился сильнее, чем относительно гривны.

Этот день в истории:
2019 - 26.4019 (+11) +33
2018 - 26.0875 (-1) +65

2017 - 26.0707 (-5)
2016 - 25.0153 (+1)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В какие всё таки поддавки сыграл МВФ,заставил подписать меморандум с заведомо невыполнимыми условиями,выдал транш больше чем договаривались,словно отпустил и налил на дорожку.

Думаю даже у МВФ в шоке,насколько мы упадём,их первая оценка была более оптимистичная.

Ну а наличка очень медленно пока в гору ползёт,нет горючего,бизнес в штопоре,для ощутимого девала надо ждать массового вброса гривневой массы и прозрения масс,пока все в жарком угаре вытирают пот со лба,не до забегов)

К вечеру набору в столице упали с 72 до 68-70,продают по 73-74,очень узко,явно чувствуется перекос в сторону предложения.
По урожаю,там всё очень оптимистично по оценкам амеров,небольшое падение по пшенице компенсирует уверенный прирост по кукурузе.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

хотел снять 100к грн сегодня с карты Форвард банк, финмон не дает
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
dmetr
 
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