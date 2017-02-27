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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5637563856395640

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:11

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................12.06.2020...............15.06.2020
дата розрахунку...............11.06.2020................12.06.2020
Євро..................................30,1723.....................30,2119
Долар США.......................26,5999.....................26,7303
После полудня доллар прибавил еще 1 копейку.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе бодро выросли на 4 копейки и взяли паузу. Спред остался без изменений, что непривычно для этого времени. После 11, когда на рынок стали поступать клиентские заявки, сузили на копейку спред снизу, что можно считать фактическим началом сессии. Случившийся небольшой рост можно считать реакцией рынка на снижение учетной ставки, которую я вчера анонсировал.
Вчера могли отреагировать только банки. Клиентам было уже поздно подавать заявки, поэтому они отыгрывают новость сегодня.
Также на курс мог повлиять существенный рост индекса доллара. Относительно евро мы пока укрепляемся.
Незадолго до полудня начался новый этап роста. За 40 минут выросли на 4 копейки, после чего наступил период традиционной обеденной стабильности. После обеда, когда уже прошла основная масса сделок, оказалось, что на рынке осталось еще немного валюты. Котировки постепенно снизились на 2 копейки, попутно расширив на полкопейки спред. Последний час перед определением официального курса движений не было.
Официальный курс встретили котировками 26.7200 - 26.7450. За день выросли на 7 копеек относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия. Укрепление гривны относительно евро сохранялось до конца сессии. Относительно корзины валют доллар со вчерашнего вечера укрепился сильнее, чем относительно гривны.

Этот день в истории:
2019 - 26.4019 (+11) +33
2018 - 26.0875 (-1) +65

2017 - 26.0707 (-5)
2016 - 25.0153 (+1)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В какие всё таки поддавки сыграл МВФ,заставил подписать меморандум с заведомо невыполнимыми условиями,выдал транш больше чем договаривались,словно отпустил и налил на дорожку.

Думаю даже у МВФ в шоке,насколько мы упадём,их первая оценка была более оптимистичная.

Ну а наличка очень медленно пока в гору ползёт,нет горючего,бизнес в штопоре,для ощутимого девала надо ждать массового вброса гривневой массы и прозрения масс,пока все в жарком угаре вытирают пот со лба,не до забегов)

К вечеру набору в столице упали с 72 до 68-70,продают по 73-74,очень узко,явно чувствуется перекос в сторону предложения.
По урожаю,там всё очень оптимистично по оценкам амеров,небольшое падение по пшенице компенсирует уверенный прирост по кукурузе.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

хотел снять 100к грн сегодня с карты Форвард банк, финмон не дает
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
dmetr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:04

  dmetr написав:хотел снять 100к грн сегодня с карты Форвард банк, финмон не дает

Чем мотивируют?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:06

финмон проверяет, ждите решения, или даст разрешение или нет
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
dmetr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:52

  dmetr написав:финмон проверяет, ждите решения, или даст разрешение или нет

Может готовятся к нулевой декларации?

Хотят сделать вас почётным первенцем отбеливания "чёрного капитала",вас покажут по зомбоящику,как вы торжественно в присутствии всех заинтересованных лиц говорите сердечное спасибо партии и правительству, за ту чудесную возможность уплатить с этих денег все положенные налоги,пенсионный фонд,подоходный,военный сбор,экологический побор,сбор в пенсионный фонд и выплату в фонд ковид19 и естественно сам собственно штраф за ранее не задекларированное добровольно имущество,сами понимаете нажитое не понятно каким путём(декларации например Насирова не вспоминайте,там всё по фэн шую,они просто очень талантливые люди.)

Ну а напоследок вам вручают огроменный именной сертификат,в котором вы являетесь "инвестором номер 1" в самые лучшие долговые бумаги мира с рейтингом ААА,вам жмёт руку министр финансов и улыбается своими фарфоровыми зубами, поздравляет вас с очень удачным вложением в ОВГЗ,по ним ставка будет 5% в гривне и ваши 20 000 грн(после отбелизации это будут кристально чистые как попа малыша ) превратятся в почти 32 000 через 10 лет.

Так что ставку рефенансирования надо ещё снижать,все просто мечтают принести свои денюжки глядя в глаза самому честному президенту за все наши почти 29 лет независимости.
Поздравляю вас от души,какая кажется мелочь,но вы сейчас входите в историю,доверие к банкам и всему госаппарату сейчас на невиданных высотах,спасибо тебе президент за эти возможности,у меня слёзы накатываются от счастья)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:53

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую короткую неделю НБУ выкупил с МБ 40 млн. Все методом интервенции по единому курсу. Интервенций методом выбора лучшей цены не проводил.
Ничего не продавал.

По дням:
- вторник - 0;
- среда - 20;
- четверг - 20;
- пятница - 0.

С начала года чистая покупка составила 387.5 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Евро упало до 1.1259, а было 13.8. Говорили на 1.15 пойдет, не пошло. Интересно, куда идет сейчас?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:04

  varlo написав:Евро упало до 1.1259, а было 13.8. Говорили на 1.15 пойдет, не пошло. Интересно, куда идет сейчас?


ЛОБ в параллельной ветке написал гипотезу, что когда фонда падает , то растет индекс доллара . Кажется странным, но он был прав .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:04

somilitark
думаю все окажеться гораздо проще, но в любом случае поделюсь финалом
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
dmetr
 
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