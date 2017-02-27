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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:41
Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2022 года. По сравнению с октябрем 2019 года, данный прогноз ухудшился. Об этом свидетельствуют данные Меморандума Украины с МВФ.
Так, согласно данным фонда, номинальный ВВП Украины в 2020 году составит 130,3 миллиарда долларов, номинальный ВВП в гривнах - 3908 миллиардов. Таким образом, МВФ закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:57
PS4 написав: dmetr написав:
финмон проверяет, ждите решения, или даст разрешение или нет
ну правильно. зачем тебе столько денег налом. это очень подозрительная операция
Явно собрался финансировать терроризм на выходных, раз захотел снять свои деньги)
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apostol
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:39
Слил евро по 30.,заходить в бакс на выходных ,или ждать понедельника?
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:02
varlo написав:
Евро упало до 1.1259, а было 13.8. Говорили на 1.15 пойдет, не пошло. Интересно, куда идет сейчас?
за сутки с небольшим минус 19 пунктов
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:04
proftpd66 написав:
ЛОБ в параллельной ветке написал гипотезу, что когда фонда падает , то растет индекс доллара . Кажется странным, но он был прав .
я вчера и без него это сам заметил, но сегодня акции же зеленые, а индекс все равно летит вверх
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