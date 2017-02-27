RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5638563956405641

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 378
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:41

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2022 года. По сравнению с октябрем 2019 года, данный прогноз ухудшился. Об этом свидетельствуют данные Меморандума Украины с МВФ.
Так, согласно данным фонда, номинальный ВВП Украины в 2020 году составит 130,3 миллиарда долларов, номинальный ВВП в гривнах - 3908 миллиардов. Таким образом, МВФ закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 241
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:57

  PS4 написав:
  dmetr написав:финмон проверяет, ждите решения, или даст разрешение или нет

ну правильно. зачем тебе столько денег налом. это очень подозрительная операция

Явно собрался финансировать терроризм на выходных, раз захотел снять свои деньги)
apostol
 
Повідомлень: 261
З нами з: 24.12.14
Подякував: 737 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Слил евро по 30.,заходить в бакс на выходных ,или ждать понедельника?
darc23051979
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 31.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:02

  varlo написав:Евро упало до 1.1259, а было 13.8. Говорили на 1.15 пойдет, не пошло. Интересно, куда идет сейчас?

за сутки с небольшим минус 19 пунктов :shock:
SILVER_UA
 
Повідомлень: 689
З нами з: 21.07.10
Подякував: 115 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:04

  proftpd66 написав:ЛОБ в параллельной ветке написал гипотезу, что когда фонда падает , то растет индекс доллара . Кажется странным, но он был прав .

я вчера и без него это сам заметил, но сегодня акции же зеленые, а индекс все равно летит вверх
SILVER_UA
 
Повідомлень: 689
З нами з: 21.07.10
Подякував: 115 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5638563956405641
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 699, 700, 701
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7008 1574136
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 20:52
proftpd66
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1932, 1933, 1934
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19333 2361434
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 18:43
Vitaka
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 42, 43, 44
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
438 94713
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 00:47
jora

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.