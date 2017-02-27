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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:57
PS4 написав: dmetr написав:
финмон проверяет, ждите решения, или даст разрешение или нет
ну правильно. зачем тебе столько денег налом. это очень подозрительная операция
Явно собрался финансировать терроризм на выходных, раз захотел снять свои деньги)
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:39
Слил евро по 30.,заходить в бакс на выходных ,или ждать понедельника?
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:02
varlo написав:
Евро упало до 1.1259, а было 13.8. Говорили на 1.15 пойдет, не пошло. Интересно, куда идет сейчас?
за сутки с небольшим минус 19 пунктов
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:04
proftpd66 написав:
ЛОБ в параллельной ветке написал гипотезу, что когда фонда падает , то растет индекс доллара . Кажется странным, но он был прав .
я вчера и без него это сам заметил, но сегодня акции же зеленые, а индекс все равно летит вверх
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:00
darc23051979 написав:
Слил евро по 30.,заходить в бакс на выходных ,или ждать понедельника?
закинуть на 1 мес на грн.депо, а через 1мес будет видно либо:
1) купить бакс,
2) купить евро, но дешевле
3) еще на месяц на грн.депо
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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