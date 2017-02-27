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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:57
PS4 написав: dmetr написав:
финмон проверяет, ждите решения, или даст разрешение или нет
ну правильно. зачем тебе столько денег налом. это очень подозрительная операция
Явно собрался финансировать терроризм на выходных, раз захотел снять свои деньги)
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apostol
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:39
Слил евро по 30.,заходить в бакс на выходных ,или ждать понедельника?
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darc23051979
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:02
varlo написав:
Евро упало до 1.1259, а было 13.8. Говорили на 1.15 пойдет, не пошло. Интересно, куда идет сейчас?
за сутки с небольшим минус 19 пунктов
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:04
proftpd66 написав:
ЛОБ в параллельной ветке написал гипотезу, что когда фонда падает , то растет индекс доллара . Кажется странным, но он был прав .
я вчера и без него это сам заметил, но сегодня акции же зеленые, а индекс все равно летит вверх
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:00
darc23051979 написав:
Слил евро по 30.,заходить в бакс на выходных ,или ждать понедельника?
закинуть на 1 мес на грн.депо, а через 1мес будет видно либо:
1) купить бакс,
2) купить евро, но дешевле
3) еще на месяц на грн.депо
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:19
dmetr написав:
финмон проверяет, ждите решения, или даст разрешение или нет
Так финмон же от 400 тыщ. Это уже интересно. Какими-нибудь скринами не побалуете? Вообще, во всем цивилизованном мире финмон смотрит, когда кладешь деньги - если вызываешь подозрения, могут просто отказать в обслуживании, у нас же пойдут по пути гопников - возьмут деньги без проблем, а как отдавать, задним числом будут выдумывать себе поводы, чтоб не отдавать?
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:27
hxbbgaf написав:
а как отдавать, задним числом будут выдумывать себе поводы, чтоб не отдавать?
зайдіть на гілку Глобус банку, там ще не такі ісполненія...
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:29
PS4 написав:
МВФ заложил в прогнозы по Украине среднегодовой курс 30 грн/$
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соответственно в конце года будет 35
закупаемся пока дешево
Напомните, какие прогнозы МВФ закладывал ранее, насколько они сбылись и в какую сторону он всегда ошибался? Вот то-то же
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 00:05
ну що господа валютчики в кєдах, хто успєл скинуть євро ПА30, той опіздав
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Суб 13 чер, 2020 00:06
PS4 написав:
МВФ заложил в прогнозы по Украине среднегодовой курс 30 грн/$
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соответственно в конце года будет 35
закупаемся пока дешево
По оценкам Фонда, в следующем году среднегодовой курс гривны укрепится до 28,9 грн/$1, а в 2022 году – до 28,6 грн/$1, после чего три года будет стабильным на уровне 28,7 грн/$1.
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