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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5639564056415642

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 378
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 00:14

  dmetr написав:финмон проверяет, ждите решения, или даст разрешение или нет


со своей карты ?
так проверять же должны когда кладешь на карту/счёт, а не на оборот ?

а в письменном виде написать заяву с просьбой выдать чего не захотели ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 00:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Xenon написав:
  PS4 написав:МВФ заложил в прогнозы по Украине среднегодовой курс 30 грн/$
======================
соответственно в конце года будет 35

закупаемся пока дешево


По оценкам Фонда, в следующем году среднегодовой курс гривны укрепится до 28,9 грн/$1, а в 2022 году – до 28,6 грн/$1, после чего три года будет стабильным на уровне 28,7 грн/$1.


То есть МВФ утверждает, что 10 лет курс гривны, с 2015 года по 2025 год, будет плюс-минус одинаковый
Реально такое сказали ? Больше похоже на шутку. Они там еще месяц назад не могли предсказать, что бледнолицых экспертов будут на колени ставить перед поваленным памятником Колумбу, а они нам что то предсказывают
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<1 ... 5639564056415642
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