со своей карты ?
так проверять же должны когда кладешь на карту/счёт, а не на оборот ?
а в письменном виде написать заяву с просьбой выдать чего не захотели ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 00:14
Додано: Суб 13 чер, 2020 00:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То есть МВФ утверждает, что 10 лет курс гривны, с 2015 года по 2025 год, будет плюс-минус одинаковый
Реально такое сказали ? Больше похоже на шутку. Они там еще месяц назад не могли предсказать, что бледнолицых экспертов будут на колени ставить перед поваленным памятником Колумбу, а они нам что то предсказывают
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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