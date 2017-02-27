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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 00:14
dmetr написав:
финмон проверяет, ждите решения, или даст разрешение или нет
со своей карты ?
так проверять же должны когда кладешь на карту/счёт, а не на оборот ?
а в письменном виде написать заяву с просьбой выдать чего не захотели ?
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baraka
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Додано: Суб 13 чер, 2020 00:19
Xenon написав: PS4 написав:
МВФ заложил в прогнозы по Украине среднегодовой курс 30 грн/$
======================
соответственно в конце года будет 35
закупаемся пока дешево
По оценкам Фонда, в следующем году среднегодовой курс гривны укрепится до 28,9 грн/$1, а в 2022 году – до 28,6 грн/$1, после чего три года будет стабильным на уровне 28,7 грн/$1.
То есть МВФ утверждает, что 10 лет курс гривны, с 2015 года по 2025 год, будет плюс-минус одинаковый
Реально такое сказали ? Больше похоже на шутку. Они там еще месяц назад не могли предсказать, что бледнолицых экспертов будут на колени ставить перед поваленным памятником Колумбу, а они нам что то предсказывают
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 06:52
Зря вы так. Бледнолицых, конечно, ставят на колени но Тесла уже больше 1000 за бумагу стоит! А по гривне, разве у нас не было 10 лет стабильности пА 5,05 (1999-2008)?
Почему такая ситуация не может повториться...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 13 чер, 2020 07:30
дайте ссылку вменяемых прогнозов будущего кризиса
Допустим, что сегодняшние бунты в США не прекратятся и всё в США пойдёт в разнос
допустим, что ФРС продолжит режим бещенного принтера
что будет с курсом гривны, если в США будут серьёзные проблемы?
что то тревожно на душе
у кого какие мнения по курсу?
Избавляться ли сейчас от долларов?
Юани? Евро? Швецарский франк? Металлы?
Биткоин? (вспомнил и за него)
тревожно на душе
или бунты волшебным образом прекратятся
и почему в путинстане нет бунтов?
материк стабильности у них
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Yuri_61
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Додано: Суб 13 чер, 2020 07:46
Yuri_61 написав:дайте ссылку вменяемых прогнозов будущего кризиса
Допустим, что сегодняшние бунты в США не прекратятся и всё в США пойдёт в разнос
допустим, что ФРС продолжит режим бещенного принтера
что будет с курсом гривны, если в США будут серьёзные проблемы?
что то тревожно на душе
у кого какие мнения по курсу?
Избавляться ли сейчас от долларов?
Юани? Евро? Швецарский франк? Металлы?
Биткоин? (вспомнил и за него)
тревожно на душе
или бунты волшебным образом прекратятся
и почему в путинстане нет бунтов?
материк стабильности у них
Тяжело угадать, и фонда и золото и доллар сейчас перегреты. Я бы сделал 25 золото, 25 овгз, 25 кэш доллара и 25 акции/недвига
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PrimusInterPares
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Додано: Суб 13 чер, 2020 08:07
За даними НБУ, 12 червня він надав для 10 банків рефінансування на суму 2,22 млрд грн під 6% на термін до 5 років.
Крім того, 3 банки отримали 445 млн грн рефінансу на термін до 84 днів теж під 6%.
Очень скромненько. В прошлый раз, было чуть веселее.
8 травня НБУ надав для 11 банків майже 2,4 млрд грн рефінансування на строк від одного до п’яти років під 8%.
Живите своим умом!
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