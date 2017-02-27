Додано: Суб 13 чер, 2020 08:44

я интересовался другим:

может ли статься, что стоимость товаров в долларовом эквиваленте вырасти в 2 (5,10,10,1000 и т.д.) раз через включённый печатный станок ФРС?

Т.е. гиперинфляция доллара угрожает миру?

Уже сейчас её признаки есть?

Или ФРС научилось предотвращать гиперинфляцию?

Т.е. останется ли США мировым финансовым лидером, не придётся ли (как рашисты уже 30 лет поют о том, что скоро - скоро будете обклеивать долларами свои туалеты?)

Не отменят ли США (как пишут в интернете) хождение 100 купюр в других странах. Не поменяют ли пол курсу 1:100 доллары на амеро (или другую вновь созданную валюту?).

Что по мне, если они кинут мир на баксы, то никто им никогда не поверит больше. Какими бы лозунгами они бы не прекрывались: борьбой с терроризмом, и т.п.) Поэтому этого они не допустят. Пока долар основная мировая резервная валюта, пока США мировой лидер. Т.е. откажись они от доллара ( в любой форме отказа: отмена наличной формы доллара отмена его хождения в других странах, то репутация США будет навсегда запятнана и опозорена. Даже если отменят, то враз обесценятся и все остальные валюты (и еврики тоже).

Предполагаю, с уходом мадам Меркель, начнётся закат евро.) Она руками и зубами удерживала десятки лет евросоюз от полураспада или полного распада.

Или лидеры США имеют уже другую парадигму?