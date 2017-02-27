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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5640564156425643>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 378
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 00:14

  dmetr написав:финмон проверяет, ждите решения, или даст разрешение или нет


со своей карты ?
так проверять же должны когда кладешь на карту/счёт, а не на оборот ?

а в письменном виде написать заяву с просьбой выдать чего не захотели ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 00:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Xenon написав:
  PS4 написав:МВФ заложил в прогнозы по Украине среднегодовой курс 30 грн/$
======================
соответственно в конце года будет 35

закупаемся пока дешево


По оценкам Фонда, в следующем году среднегодовой курс гривны укрепится до 28,9 грн/$1, а в 2022 году – до 28,6 грн/$1, после чего три года будет стабильным на уровне 28,7 грн/$1.


То есть МВФ утверждает, что 10 лет курс гривны, с 2015 года по 2025 год, будет плюс-минус одинаковый
Реально такое сказали ? Больше похоже на шутку. Они там еще месяц назад не могли предсказать, что бледнолицых экспертов будут на колени ставить перед поваленным памятником Колумбу, а они нам что то предсказывают
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 06:52

Зря вы так. Бледнолицых, конечно, ставят на колени но Тесла уже больше 1000 за бумагу стоит! А по гривне, разве у нас не было 10 лет стабильности пА 5,05 (1999-2008)?
Почему такая ситуация не может повториться...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 07:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

дайте ссылку вменяемых прогнозов будущего кризиса
Допустим, что сегодняшние бунты в США не прекратятся и всё в США пойдёт в разнос
допустим, что ФРС продолжит режим бещенного принтера
что будет с курсом гривны, если в США будут серьёзные проблемы?
что то тревожно на душе
у кого какие мнения по курсу?
Избавляться ли сейчас от долларов?
Юани? Евро? Швецарский франк? Металлы?
Биткоин? (вспомнил и за него)
тревожно на душе
или бунты волшебным образом прекратятся
и почему в путинстане нет бунтов?
материк стабильности у них
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 07:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Yuri_61 написав:дайте ссылку вменяемых прогнозов будущего кризиса
Допустим, что сегодняшние бунты в США не прекратятся и всё в США пойдёт в разнос
допустим, что ФРС продолжит режим бещенного принтера
что будет с курсом гривны, если в США будут серьёзные проблемы?
что то тревожно на душе
у кого какие мнения по курсу?
Избавляться ли сейчас от долларов?
Юани? Евро? Швецарский франк? Металлы?
Биткоин? (вспомнил и за него)
тревожно на душе
или бунты волшебным образом прекратятся
и почему в путинстане нет бунтов?
материк стабильности у них
Тяжело угадать, и фонда и золото и доллар сейчас перегреты. Я бы сделал 25 золото, 25 овгз, 25 кэш доллара и 25 акции/недвига Зображення

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 08:07

За даними НБУ, 12 червня він надав для 10 банків рефінансування на суму 2,22 млрд грн під 6% на термін до 5 років.

Крім того, 3 банки отримали 445 млн грн рефінансу на термін до 84 днів теж під 6%.



Очень скромненько. В прошлый раз, было чуть веселее.

8 травня НБУ надав для 11 банків майже 2,4 млрд грн рефінансування на строк від одного до п’яти років під 8%.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 08:25

  Yuri_61 написав:дайте ссылку вменяемых прогнозов будущего кризиса
Допустим, что сегодняшние бунты в США не прекратятся и всё в США пойдёт в разнос
допустим, что ФРС продолжит режим бещенного принтера
что будет с курсом гривны, если в США будут серьёзные проблемы?
что то тревожно на душе
у кого какие мнения по курсу?
Избавляться ли сейчас от долларов?
Юани? Евро? Швецарский франк? Металлы?
Биткоин? (вспомнил и за него)
тревожно на душе

прогноз такой не будет стабильности, стоимость перечисленных активов будет периодически падать, что-то возможно вырастет.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 08:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Так финмон же от 400 тыщ. Это уже интересно. Какими-нибудь скринами не побалуете?

Не моє :
Спрощення роботи малого та середнього бізнесу я відчув на собі, коли як ФОП сплатив 83 000 грн зі свого рахунку і фінмон витребував з мене пачку документів, що аж довелось показувати нацгвардійську зарплату і бойові часів мобілізації в АТО. Відписувались з бухгалтером тиждень!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 08:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я интересовался другим:
может ли статься, что стоимость товаров в долларовом эквиваленте вырасти в 2 (5,10,10,1000 и т.д.) раз через включённый печатный станок ФРС?
Т.е. гиперинфляция доллара угрожает миру?
Уже сейчас её признаки есть?
Или ФРС научилось предотвращать гиперинфляцию?
Т.е. останется ли США мировым финансовым лидером, не придётся ли (как рашисты уже 30 лет поют о том, что скоро - скоро будете обклеивать долларами свои туалеты?)
Не отменят ли США (как пишут в интернете) хождение 100 купюр в других странах. Не поменяют ли пол курсу 1:100 доллары на амеро (или другую вновь созданную валюту?).
Что по мне, если они кинут мир на баксы, то никто им никогда не поверит больше. Какими бы лозунгами они бы не прекрывались: борьбой с терроризмом, и т.п.) Поэтому этого они не допустят. Пока долар основная мировая резервная валюта, пока США мировой лидер. Т.е. откажись они от доллара ( в любой форме отказа: отмена наличной формы доллара отмена его хождения в других странах, то репутация США будет навсегда запятнана и опозорена. Даже если отменят, то враз обесценятся и все остальные валюты (и еврики тоже).
Предполагаю, с уходом мадам Меркель, начнётся закат евро.) Она руками и зубами удерживала десятки лет евросоюз от полураспада или полного распада.
Или лидеры США имеют уже другую парадигму?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Допустим, что сегодняшние бунты в США не прекратятся и всё в США пойдёт в разнос


так уже
в Сіетлі для прикладу лутери захватили пару кварталів і оголосили територію, вільною від США!
Сепаратизм? Майдан?

https://youtu.be/cz-Nh6Nptaw
+50грн !
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