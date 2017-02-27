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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5640564156425643

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 378
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:11

  greenozon написав:
  Yuri_61 написав:Допустим, что сегодняшние бунты в США не прекратятся и всё в США пойдёт в разнос


так уже
в Сіетлі для прикладу лутери захватили пару кварталів і оголосили територію, вільною від США!
Сепаратизм? Майдан?

https://youtu.be/cz-Nh6Nptaw

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BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:13

PrimusInterPares
Жаль только по 2017й график. Сейчас бы изменения кривой посмотреть.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:24

  flyman написав:ну що господа валютчики в кєдах, хто успєл скинуть євро ПА30, той опіздав :twisted:

если евро немножко отыграет потери и на межбанке не будет укрепляться гривна, то никуда они не опоздали
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:24

  asti написав:Зря вы так. Бледнолицых, конечно, ставят на колени но Тесла уже больше 1000 за бумагу стоит! А по гривне, разве у нас не было 10 лет стабильности пА 5,05 (1999-2008)?
Почему такая ситуация не может повториться...


такие ситуации всегда заканчиваются кратным девалом,- 2009-2014 тоже было стабильно по 8
поэтому лучше постепенно курс ослаблять

и второй момент 2000-2008 - резкий рост сырьевой коньюктуры, что позволило резко нарастить экономику - сейчас этого уже не будет
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 13 чер, 2020 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:32

  PrimusInterPares написав:
Yuri_61 написав:дайте ссылку вменяемых прогнозов будущего кризиса
Тяжело угадать, и фонда и золото и доллар сейчас перегреты. Я бы сделал 25 золото, 25 овгз, 25 кэш доллара и 25 акции/недвига



судя по разбивке, Вы храните миллионы;)
для многих здесь инвестиции существенно меньше :D
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:.е. останется ли США мировым финансовым лидером
а какие ещё варианты, северная корея, рф, днр?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 13 чер, 2020 09:43, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:43

  Yuri_61 написав:дайте ссылку вменяемых прогнозов будущего кризиса
Допустим, что сегодняшние бунты в США не прекратятся и всё в США пойдёт в разнос
допустим, что ФРС продолжит режим бещенного принтера
что будет с курсом гривны, если в США будут серьёзные проблемы?
что то тревожно на душе
у кого какие мнения по курсу?
Избавляться ли сейчас от долларов?
Юани? Евро? Швецарский франк? Металлы?
Биткоин? (вспомнил и за него)
тревожно на душе
или бунты волшебным образом прекратятся
и почему в путинстане нет бунтов?
материк стабильности у них


бунты устаканятся, а вот накачка долларов- это риски(((
я сам прозрел с госдолга 26 трлн. и куда-то пропала денежная база США - в 2016 году это было 4 трлн при госдолге 20 трлн, а сейчас не отображает
но здесь Вам никто не скажет, когда это станет критичным - только личные оценки форумчан. да и не только здесь не скажут.

но если сорвется доллар, то остальные валюты заштормит, в первую очередь евро

улыбаемся, машем и не паримся 8)
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:45

  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:.е. останется ли США мировым финансовым лидером
а какие ещё варианты, северная корея, рф, днр?


вариант - анархия на определенное время, с многими полюсами сил
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