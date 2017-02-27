asti написав:Зря вы так. Бледнолицых, конечно, ставят на колени но Тесла уже больше 1000 за бумагу стоит! А по гривне, разве у нас не было 10 лет стабильности пА 5,05 (1999-2008)? Почему такая ситуация не может повториться...
такие ситуации всегда заканчиваются кратным девалом,- 2009-2014 тоже было стабильно по 8 поэтому лучше постепенно курс ослаблять
и второй момент 2000-2008 - резкий рост сырьевой коньюктуры, что позволило резко нарастить экономику - сейчас этого уже не будет
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 13 чер, 2020 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:дайте ссылку вменяемых прогнозов будущего кризиса Допустим, что сегодняшние бунты в США не прекратятся и всё в США пойдёт в разнос допустим, что ФРС продолжит режим бещенного принтера что будет с курсом гривны, если в США будут серьёзные проблемы? что то тревожно на душе у кого какие мнения по курсу? Избавляться ли сейчас от долларов? Юани? Евро? Швецарский франк? Металлы? Биткоин? (вспомнил и за него) тревожно на душе или бунты волшебным образом прекратятся и почему в путинстане нет бунтов? материк стабильности у них
бунты устаканятся, а вот накачка долларов- это риски((( я сам прозрел с госдолга 26 трлн. и куда-то пропала денежная база США - в 2016 году это было 4 трлн при госдолге 20 трлн, а сейчас не отображает но здесь Вам никто не скажет, когда это станет критичным - только личные оценки форумчан. да и не только здесь не скажут.
но если сорвется доллар, то остальные валюты заштормит, в первую очередь евро