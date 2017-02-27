вас не услышали. За любыми деньгами должно быть обеспечение товарами или сырьём. Поэтому общемировая валюта невозможна, кто будет её обеспечивать и в какой пропорции.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 10:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вас не услышали. За любыми деньгами должно быть обеспечение товарами или сырьём. Поэтому общемировая валюта невозможна, кто будет её обеспечивать и в какой пропорции.
верю в евро... по 1,4
Додано: Суб 13 чер, 2020 10:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В общем золото - наше все. Во все времена оно было защитным активом.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 13 чер, 2020 11:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Звучит как время крипты.
Life is good.
Додано: Суб 13 чер, 2020 11:16
Золото - это прошлое. Нас интересует что будет в будущем.
Life is good.
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