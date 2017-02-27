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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5641564256435644

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 378
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:я уже подымал вопрос, что нужна новая модель мировых денег, без привязки к конкретной стране - но нигде не встречал даже концепции(((
вас не услышали. За любыми деньгами должно быть обеспечение товарами или сырьём. Поэтому общемировая валюта невозможна, кто будет её обеспечивать и в какой пропорции.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В общем золото - наше все. Во все времена оно было защитным активом.
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:вот как будут устроена мировая торговля при девале доллара - очень большой вопрос 8)
я уже подымал вопрос, что нужна новая модель мировых денег, без привязки к конкретной стране - но нигде не встречал даже концепции(((
будет рождаться в бою, когда доллар падет

Звучит как время крипты.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:16

  varlo написав:В общем золото - наше все. Во все времена оно было защитным активом.

Золото - это прошлое. Нас интересует что будет в будущем.
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vladus17
 
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