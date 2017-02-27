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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5641564256435644

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 378
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В общем золото - наше все. Во все времена оно было защитным активом.
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:вот как будут устроена мировая торговля при девале доллара - очень большой вопрос 8)
я уже подымал вопрос, что нужна новая модель мировых денег, без привязки к конкретной стране - но нигде не встречал даже концепции(((
будет рождаться в бою, когда доллар падет

Звучит как время крипты.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:16

  varlo написав:В общем золото - наше все. Во все времена оно было защитным активом.

Золото - это прошлое. Нас интересует что будет в будущем.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:29

Сложилась интересная ситуация. В Киеве доллар продают по 26.7 - это ниже бидов на межбанке!
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

К вчерашним событиям на американском фондовом рынке, где биржи закрылись падением на 5,3-6,9%, следует отнестись не просто как к обычной коррекции, последовавшей за практически безостановочным ростом котировок акций на 22-40%, продолжавшимся с начала апреля. Рынки – и это не отмечал только ленивый – росли на ожиданиях: массированной помощи от ФРС, быстрого «открытия» экономики и её не менее стремительного восстановления. При этом, замечу, слова Дж.Пауэлла о том, что спад в этом году в экономике США составит 6,5%, а рост в 2021 году – 5,5%, произнесённые два дня назад, заключали в себе в целом даже более оптимистичный месседж, чем озвученный Всемирным банком (-6,1% и +4,0%). Что же случилось?

На мой взгляд, основными стали два фактора.

С одной стороны, в конце мая в отдельных штатах начали отменять карантинные меры – и именно это подогрело оптимизм инвесторов в первую неделю июня. Однако в последние дни оказалось, что штаты, которые стали проводить этот курс наиболее активно, столкнулись с резким ростом новых случаев инфекции: с 1 по 10 июня их число выросло во Флориде с 667 до 1371, в Техасе с 1130 до 2437, а в Калифорнии – с 2535 до 2897 (общий прирост в этих трёх штатах составил 54,8%, что соответствует темпам прироста в первой половине апреля), в то время как в Мичигане, Массачуссетсе и Нью-Йорке количество вновь инфицированных продолжило снижение.

С другой стороны, глава ФРС сообщил, что американский центральный банк сохранит нулевые процентные ставки как минимум до 2022 года (а некоторые экономисты уже неоднократно выражали мнение о том, что даже этого может не хватить и Соединённые Штаты вынуждены будут последовать за ЕС и Японией и понизить ставки до отрицательных значений, применив при этом новые фискальные стимулы). На мой взгляд, это является неизбежным шагом в мире, где около четверти всех номинированных в долларах и евро облигаций уже сейчас приносят отрицательную доходность – особенно если американские власти хотят обеспечить быстрый выход экономики из кризиса (а в этом не приходится сомневаться).

Иначе говоря, рынок отреагировал на сигналы, указывающие на то, что отмена карантинных мер выглядела преждевременной, а надежды на достаточность уже реализованных мер поддержки экономики – иллюзорными. Сегодня рынки начнут восстанавливаться, паника уляжется – правительство скорректирует свои шаги, и экономика продолжит рост, хотя и более дорогой ценой.

США найдут возможность приостановить выход из карантина; средств для поддержки граждан и бизнесов у них тоже немало (при нулевой цене заимствований объём государственного долга, только что превысившего очередной рубеж – в $26 триллионов – не имеет особого значения), однако я бы хотел обратить внимание на то, что американский сигнал важен и для нас.

Россия стремительно отменила "самоизоляцию" – причём движимая прежде всего экономическими (невозможностью для многих бизнесов и граждан выжить без регулярной выручки и доходов) и политическими (стремление к парадам и референдумам) соображениями. И Америка показывает нам, что: а) с высокой долей вероятности ускоренная отмена ограничительных мер может оказаться ошибочной, и б) что даже 12% ВВП, потраченных в США на поддержку экономики, может не хватить для того, чтобы вернуться к росту: нужны многолетние нулевые илиотрицательные ставки, чтобы этого добиться. Соответственно, через относительно короткое время (в Америке сейчас всё громче говорят, что рост инфицирования наблюдается с т.н. Memorial Day 25 мая) Россия может столкнуться с новыми проблемами: болезнь уйдёт в регионы, экономика будет оставлена на произвол судьбы – и в каком состоятении мы все встретим осень, остаётся только гадать…
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varlo
 
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