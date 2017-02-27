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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5641564256435644

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 378
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:29

Сложилась интересная ситуация. В Киеве доллар продают по 26.7 - это ниже бидов на межбанке!
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

К вчерашним событиям на американском фондовом рынке, где биржи закрылись падением на 5,3-6,9%, следует отнестись не просто как к обычной коррекции, последовавшей за практически безостановочным ростом котировок акций на 22-40%, продолжавшимся с начала апреля. Рынки – и это не отмечал только ленивый – росли на ожиданиях: массированной помощи от ФРС, быстрого «открытия» экономики и её не менее стремительного восстановления. При этом, замечу, слова Дж.Пауэлла о том, что спад в этом году в экономике США составит 6,5%, а рост в 2021 году – 5,5%, произнесённые два дня назад, заключали в себе в целом даже более оптимистичный месседж, чем озвученный Всемирным банком (-6,1% и +4,0%). Что же случилось?

На мой взгляд, основными стали два фактора.

С одной стороны, в конце мая в отдельных штатах начали отменять карантинные меры – и именно это подогрело оптимизм инвесторов в первую неделю июня. Однако в последние дни оказалось, что штаты, которые стали проводить этот курс наиболее активно, столкнулись с резким ростом новых случаев инфекции: с 1 по 10 июня их число выросло во Флориде с 667 до 1371, в Техасе с 1130 до 2437, а в Калифорнии – с 2535 до 2897 (общий прирост в этих трёх штатах составил 54,8%, что соответствует темпам прироста в первой половине апреля), в то время как в Мичигане, Массачуссетсе и Нью-Йорке количество вновь инфицированных продолжило снижение.

С другой стороны, глава ФРС сообщил, что американский центральный банк сохранит нулевые процентные ставки как минимум до 2022 года (а некоторые экономисты уже неоднократно выражали мнение о том, что даже этого может не хватить и Соединённые Штаты вынуждены будут последовать за ЕС и Японией и понизить ставки до отрицательных значений, применив при этом новые фискальные стимулы). На мой взгляд, это является неизбежным шагом в мире, где около четверти всех номинированных в долларах и евро облигаций уже сейчас приносят отрицательную доходность – особенно если американские власти хотят обеспечить быстрый выход экономики из кризиса (а в этом не приходится сомневаться).

Иначе говоря, рынок отреагировал на сигналы, указывающие на то, что отмена карантинных мер выглядела преждевременной, а надежды на достаточность уже реализованных мер поддержки экономики – иллюзорными. Сегодня рынки начнут восстанавливаться, паника уляжется – правительство скорректирует свои шаги, и экономика продолжит рост, хотя и более дорогой ценой.

США найдут возможность приостановить выход из карантина; средств для поддержки граждан и бизнесов у них тоже немало (при нулевой цене заимствований объём государственного долга, только что превысившего очередной рубеж – в $26 триллионов – не имеет особого значения), однако я бы хотел обратить внимание на то, что американский сигнал важен и для нас.

Россия стремительно отменила "самоизоляцию" – причём движимая прежде всего экономическими (невозможностью для многих бизнесов и граждан выжить без регулярной выручки и доходов) и политическими (стремление к парадам и референдумам) соображениями. И Америка показывает нам, что: а) с высокой долей вероятности ускоренная отмена ограничительных мер может оказаться ошибочной, и б) что даже 12% ВВП, потраченных в США на поддержку экономики, может не хватить для того, чтобы вернуться к росту: нужны многолетние нулевые илиотрицательные ставки, чтобы этого добиться. Соответственно, через относительно короткое время (в Америке сейчас всё громче говорят, что рост инфицирования наблюдается с т.н. Memorial Day 25 мая) Россия может столкнуться с новыми проблемами: болезнь уйдёт в регионы, экономика будет оставлена на произвол судьбы – и в каком состоятении мы все встретим осень, остаётся только гадать…
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А ви помітили, що хоч вчора, наче, трошки підскочили, але от на вихідні, щось обмінки НЕ женуть курс вгору ;)
ДумайТЕ!©®™ :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:17

varlo

Очень грамотный анализ. Единственное, с чем хотел бы поспорить, так это с ролью карантинов. В моем понимании - это мавр, который уже сделал свое дело. Да, вероятно, что карантин придется еще долго продлевать/вводить новый (ые) после отмены первого - это будет лишь ухудшать динамику. Но не это причина того, что экономика не восстанавливается к докризисному уровню, когда ограничения сняты. Мартовско-апрельский локдаун уже обрушил контруктив пирамиды долги-производство-потребление. Почему ФРС и вливает триллионы ликвидности в американскую и мировую экономику. Инструмент правильный, но недостаточный - деньги не доходят до секторов производства и потребления, а прокручиваются в коротких спекуляциях. Поэтому даже если коронавирус завтра исчезнет и экономику можно будет полностью открыть, на восстановление понадобятся годы.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:45

  greenozon написав:
  Yuri_61 написав:Допустим, что сегодняшние бунты в США не прекратятся и всё в США пойдёт в разнос


так уже
в Сіетлі для прикладу лутери захватили пару кварталів і оголосили територію, вільною від США!
Сепаратизм? Майдан?

https://youtu.be/cz-Nh6Nptaw

то шо сеют по всему миру нехай теперь у себя пожнут трохи...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:53

В связи с подписанием мемо с МВФ Moody's выровнял кредитный рейтинг Украины по уровню рисков с Fitch и S&P. Теперь мы в классе активов B (B3 stable).

https://www.moodys.com/research/Moodys- ... -PR_425857
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