|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 11:29
Сложилась интересная ситуация. В Киеве доллар продают по 26.7 - это ниже бидов на межбанке!
Life is good.
Додано: Суб 13 чер, 2020 11:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
К вчерашним событиям на американском фондовом рынке, где биржи закрылись падением на 5,3-6,9%, следует отнестись не просто как к обычной коррекции, последовавшей за практически безостановочным ростом котировок акций на 22-40%, продолжавшимся с начала апреля. Рынки – и это не отмечал только ленивый – росли на ожиданиях: массированной помощи от ФРС, быстрого «открытия» экономики и её не менее стремительного восстановления. При этом, замечу, слова Дж.Пауэлла о том, что спад в этом году в экономике США составит 6,5%, а рост в 2021 году – 5,5%, произнесённые два дня назад, заключали в себе в целом даже более оптимистичный месседж, чем озвученный Всемирным банком (-6,1% и +4,0%). Что же случилось?
На мой взгляд, основными стали два фактора.
С одной стороны, в конце мая в отдельных штатах начали отменять карантинные меры – и именно это подогрело оптимизм инвесторов в первую неделю июня. Однако в последние дни оказалось, что штаты, которые стали проводить этот курс наиболее активно, столкнулись с резким ростом новых случаев инфекции: с 1 по 10 июня их число выросло во Флориде с 667 до 1371, в Техасе с 1130 до 2437, а в Калифорнии – с 2535 до 2897 (общий прирост в этих трёх штатах составил 54,8%, что соответствует темпам прироста в первой половине апреля), в то время как в Мичигане, Массачуссетсе и Нью-Йорке количество вновь инфицированных продолжило снижение.
С другой стороны, глава ФРС сообщил, что американский центральный банк сохранит нулевые процентные ставки как минимум до 2022 года (а некоторые экономисты уже неоднократно выражали мнение о том, что даже этого может не хватить и Соединённые Штаты вынуждены будут последовать за ЕС и Японией и понизить ставки до отрицательных значений, применив при этом новые фискальные стимулы). На мой взгляд, это является неизбежным шагом в мире, где около четверти всех номинированных в долларах и евро облигаций уже сейчас приносят отрицательную доходность – особенно если американские власти хотят обеспечить быстрый выход экономики из кризиса (а в этом не приходится сомневаться).
Иначе говоря, рынок отреагировал на сигналы, указывающие на то, что отмена карантинных мер выглядела преждевременной, а надежды на достаточность уже реализованных мер поддержки экономики – иллюзорными. Сегодня рынки начнут восстанавливаться, паника уляжется – правительство скорректирует свои шаги, и экономика продолжит рост, хотя и более дорогой ценой.
США найдут возможность приостановить выход из карантина; средств для поддержки граждан и бизнесов у них тоже немало (при нулевой цене заимствований объём государственного долга, только что превысившего очередной рубеж – в $26 триллионов – не имеет особого значения), однако я бы хотел обратить внимание на то, что американский сигнал важен и для нас.
Россия стремительно отменила "самоизоляцию" – причём движимая прежде всего экономическими (невозможностью для многих бизнесов и граждан выжить без регулярной выручки и доходов) и политическими (стремление к парадам и референдумам) соображениями. И Америка показывает нам, что: а) с высокой долей вероятности ускоренная отмена ограничительных мер может оказаться ошибочной, и б) что даже 12% ВВП, потраченных в США на поддержку экономики, может не хватить для того, чтобы вернуться к росту: нужны многолетние нулевые илиотрицательные ставки, чтобы этого добиться. Соответственно, через относительно короткое время (в Америке сейчас всё громче говорят, что рост инфицирования наблюдается с т.н. Memorial Day 25 мая) Россия может столкнуться с новыми проблемами: болезнь уйдёт в регионы, экономика будет оставлена на произвол судьбы – и в каком состоятении мы все встретим осень, остаётся только гадать…
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 13 чер, 2020 12:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А ви помітили, що хоч вчора, наче, трошки підскочили, але от на вихідні, щось обмінки НЕ женуть курс вгору
ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 13 чер, 2020 13:17
varlo
Очень грамотный анализ. Единственное, с чем хотел бы поспорить, так это с ролью карантинов. В моем понимании - это мавр, который уже сделал свое дело. Да, вероятно, что карантин придется еще долго продлевать/вводить новый (ые) после отмены первого - это будет лишь ухудшать динамику. Но не это причина того, что экономика не восстанавливается к докризисному уровню, когда ограничения сняты. Мартовско-апрельский локдаун уже обрушил контруктив пирамиды долги-производство-потребление. Почему ФРС и вливает триллионы ликвидности в американскую и мировую экономику. Инструмент правильный, но недостаточный - деньги не доходят до секторов производства и потребления, а прокручиваются в коротких спекуляциях. Поэтому даже если коронавирус завтра исчезнет и экономику можно будет полностью открыть, на восстановление понадобятся годы.
Додано: Суб 13 чер, 2020 13:45
то шо сеют по всему миру нехай теперь у себя пожнут трохи...
а шо делать?
Додано: Суб 13 чер, 2020 13:53
В связи с подписанием мемо с МВФ Moody's выровнял кредитный рейтинг Украины по уровню рисков с Fitch и S&P. Теперь мы в классе активов B (B3 stable).
Зараз переглядають цей форум: Hotab, juristkostya і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|