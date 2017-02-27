Додано: Суб 13 чер, 2020 11:48

К вчерашним событиям на американском фондовом рынке, где биржи закрылись падением на 5,3-6,9%, следует отнестись не просто как к обычной коррекции, последовавшей за практически безостановочным ростом котировок акций на 22-40%, продолжавшимся с начала апреля. Рынки – и это не отмечал только ленивый – росли на ожиданиях: массированной помощи от ФРС, быстрого «открытия» экономики и её не менее стремительного восстановления. При этом, замечу, слова Дж.Пауэлла о том, что спад в этом году в экономике США составит 6,5%, а рост в 2021 году – 5,5%, произнесённые два дня назад, заключали в себе в целом даже более оптимистичный месседж, чем озвученный Всемирным банком (-6,1% и +4,0%). Что же случилось?



На мой взгляд, основными стали два фактора.



С одной стороны, в конце мая в отдельных штатах начали отменять карантинные меры – и именно это подогрело оптимизм инвесторов в первую неделю июня. Однако в последние дни оказалось, что штаты, которые стали проводить этот курс наиболее активно, столкнулись с резким ростом новых случаев инфекции: с 1 по 10 июня их число выросло во Флориде с 667 до 1371, в Техасе с 1130 до 2437, а в Калифорнии – с 2535 до 2897 (общий прирост в этих трёх штатах составил 54,8%, что соответствует темпам прироста в первой половине апреля), в то время как в Мичигане, Массачуссетсе и Нью-Йорке количество вновь инфицированных продолжило снижение.



С другой стороны, глава ФРС сообщил, что американский центральный банк сохранит нулевые процентные ставки как минимум до 2022 года (а некоторые экономисты уже неоднократно выражали мнение о том, что даже этого может не хватить и Соединённые Штаты вынуждены будут последовать за ЕС и Японией и понизить ставки до отрицательных значений, применив при этом новые фискальные стимулы). На мой взгляд, это является неизбежным шагом в мире, где около четверти всех номинированных в долларах и евро облигаций уже сейчас приносят отрицательную доходность – особенно если американские власти хотят обеспечить быстрый выход экономики из кризиса (а в этом не приходится сомневаться).



Иначе говоря, рынок отреагировал на сигналы, указывающие на то, что отмена карантинных мер выглядела преждевременной, а надежды на достаточность уже реализованных мер поддержки экономики – иллюзорными. Сегодня рынки начнут восстанавливаться, паника уляжется – правительство скорректирует свои шаги, и экономика продолжит рост, хотя и более дорогой ценой.



США найдут возможность приостановить выход из карантина; средств для поддержки граждан и бизнесов у них тоже немало (при нулевой цене заимствований объём государственного долга, только что превысившего очередной рубеж – в $26 триллионов – не имеет особого значения), однако я бы хотел обратить внимание на то, что американский сигнал важен и для нас.



Россия стремительно отменила "самоизоляцию" – причём движимая прежде всего экономическими (невозможностью для многих бизнесов и граждан выжить без регулярной выручки и доходов) и политическими (стремление к парадам и референдумам) соображениями. И Америка показывает нам, что: а) с высокой долей вероятности ускоренная отмена ограничительных мер может оказаться ошибочной, и б) что даже 12% ВВП, потраченных в США на поддержку экономики, может не хватить для того, чтобы вернуться к росту: нужны многолетние нулевые илиотрицательные ставки, чтобы этого добиться. Соответственно, через относительно короткое время (в Америке сейчас всё громче говорят, что рост инфицирования наблюдается с т.н. Memorial Day 25 мая) Россия может столкнуться с новыми проблемами: болезнь уйдёт в регионы, экономика будет оставлена на произвол судьбы – и в каком состоятении мы все встретим осень, остаётся только гадать…