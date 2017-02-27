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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 15:03
Yuri_61 написав:
Панове, а що ви зі своїми доляровими заощадженнями плануєте зробити?
1) Конвертувати в саму красиву і на гривнедепо покладете жирувати (як Долярчик) 2) Конвертувати в євро (юані, тугрики, руплі?
3) Купити недвигу7
4) варіанти (біток, золото, срібло, нікель ті інші рідкоземельні метали?
5) купити бізнес?
6) ваші варіанти
Купити золото на Варшавській фондовій біржі, може еупити акції, бо перспектива обклеювати їми туалет не до вподоби.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:08
Alex2007 написав: Shaman написав:
но если сорвется доллар, то остальные валюты заштормит, в первую очередь евро
Когда доллар срывается в мире вверх, то что остальные валюты срываются вниз в разной степени - это вопросов особых не вызывает.
Но вот если доллар серьезно сорвется вниз, то почему остальные валюты должно заштормить (упасть)?
Тому що багато хто має в своїх золовалютних сховищах саме долар або акції США, а також США набралося кредитів в багато яких валютах.
Якщо долар все, то їннщі валюти будуть ще більше все, може тільки швейцарський франк утримається , хоча не факт.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:09
Alex2007 написав: Shaman написав:
но если сорвется доллар, то остальные валюты заштормит, в первую очередь евро
Когда доллар срывается в мире вверх, то что остальные валюты срываются вниз в разной степени - это вопросов особых не вызывает.
Но вот если доллар серьезно сорвется вниз, то почему остальные валюты должно заштормить (упасть)?
действитедбно, гривна станет не только самой красивой, но и свободно конвертируемой
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:11
Yuri_61 написав: Alex2007 написав: Shaman написав:
но если сорвется доллар, то остальные валюты заштормит, в первую очередь евро
Когда доллар срывается в мире вверх, то что остальные валюты срываются вниз в разной степени - это вопросов особых не вызывает.
Но вот если доллар серьезно сорвется вниз, то почему остальные валюты должно заштормить (упасть)?
действитедбно, гривна станет не только самой красивой, но и свободно конвертируемой
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Додано: Суб 13 чер, 2020 15:15
Yuri_61 написав:
Панове, а що ви зі своїми доляровими заощадженнями плануєте зробити?
1) Конвертувати в саму красиву і на гривнедепо покладете жирувати (як Долярчик) 2) Конвертувати в євро (юані, тугрики, руплі?
3) Купити недвигу7
4) варіанти (біток, золото, срібло, нікель ті інші рідкоземельні метали?
5) купити бізнес?
6) ваші варіанти
один (навіть два рази у житті я не витримував такого шаленого інформативного тиску про крах доляра (останній раз в 2005 році) та в 2008 році. і всі заошадження в гривну переводив.
Бо тоді у всіх ЗМІ мусірували таку думку: тє, хто держить доляри - послєдніє лохі, нормальниє пацани євріки коплять, а доляри неграмотні бабусі під ванною тримають на похорони). А жаліли таких, хто у баксі був.
Ситуація повторюється?
Чому такий дикі інформаційні стращилки про СЩА?
Чому так стрьомно?
Пока США хегемон и супердержава. Доляру США ничего не грозит, ИМХО.
Тугрики стоит мариновать под % (ОВЗГ, депо и прч) до тех пор пока не откроют рынок сель хоз земли. Вот тогда и появиться на свет блюдечко с голубой коемочкой (с)
Life is good.
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