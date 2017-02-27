RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5642564356445645

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 378
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:03

  Yuri_61 написав:Панове, а що ви зі своїми доляровими заощадженнями плануєте зробити?
1) Конвертувати в саму красиву і на гривнедепо покладете жирувати (як Долярчик) 2) Конвертувати в євро (юані, тугрики, руплі?
3) Купити недвигу7
4) варіанти (біток, золото, срібло, нікель ті інші рідкоземельні метали?
5) купити бізнес?
6) ваші варіанти

Купити золото на Варшавській фондовій біржі, може еупити акції, бо перспектива обклеювати їми туалет не до вподоби.
Trast
 
Повідомлень: 437
З нами з: 10.03.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:08

  Alex2007 написав:
  Shaman написав:но если сорвется доллар, то остальные валюты заштормит, в первую очередь евро


Когда доллар срывается в мире вверх, то что остальные валюты срываются вниз в разной степени - это вопросов особых не вызывает.
Но вот если доллар серьезно сорвется вниз, то почему остальные валюты должно заштормить (упасть)?

Тому що багато хто має в своїх золовалютних сховищах саме долар або акції США, а також США набралося кредитів в багато яких валютах.
Якщо долар все, то їннщі валюти будуть ще більше все, може тільки швейцарський франк утримається , хоча не факт.
Trast
 
Повідомлень: 437
З нами з: 10.03.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:09

  Alex2007 написав:
  Shaman написав:но если сорвется доллар, то остальные валюты заштормит, в первую очередь евро


Когда доллар срывается в мире вверх, то что остальные валюты срываются вниз в разной степени - это вопросов особых не вызывает.
Но вот если доллар серьезно сорвется вниз, то почему остальные валюты должно заштормить (упасть)?


действитедбно, гривна станет не только самой красивой, но и свободно конвертируемой
Yuri_61
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 30.09.15
Подякував: 222 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:11

  Yuri_61 написав:
  Alex2007 написав:
  Shaman написав:но если сорвется доллар, то остальные валюты заштормит, в первую очередь евро


Когда доллар срывается в мире вверх, то что остальные валюты срываются вниз в разной степени - это вопросов особых не вызывает.
Но вот если доллар серьезно сорвется вниз, то почему остальные валюты должно заштормить (упасть)?


действитедбно, гривна станет не только самой красивой, но и свободно конвертируемой


:mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2218
З нами з: 11.10.16
Подякував: 989 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:15

  Yuri_61 написав:Панове, а що ви зі своїми доляровими заощадженнями плануєте зробити?
1) Конвертувати в саму красиву і на гривнедепо покладете жирувати (як Долярчик) 2) Конвертувати в євро (юані, тугрики, руплі?
3) Купити недвигу7
4) варіанти (біток, золото, срібло, нікель ті інші рідкоземельні метали?
5) купити бізнес?
6) ваші варіанти
один (навіть два рази у житті я не витримував такого шаленого інформативного тиску про крах доляра (останній раз в 2005 році) та в 2008 році. і всі заошадження в гривну переводив.
Бо тоді у всіх ЗМІ мусірували таку думку: тє, хто держить доляри - послєдніє лохі, нормальниє пацани євріки коплять, а доляри неграмотні бабусі під ванною тримають на похорони). А жаліли таких, хто у баксі був.
Ситуація повторюється?
Чому такий дикі інформаційні стращилки про СЩА?

Чому так стрьомно?

Пока США хегемон и супердержава. Доляру США ничего не грозит, ИМХО.

Тугрики стоит мариновать под % (ОВЗГ, депо и прч) до тех пор пока не откроют рынок сель хоз земли. Вот тогда и появиться на свет блюдечко с голубой коемочкой (с) 8)
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 21.03.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5642564356445645
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 700, 701, 702
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7010 1574636
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 чер, 2020 14:50
Weltbuerger
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1932, 1933, 1934
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19339 2362364
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 чер, 2020 13:44
airmax78
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 42, 43, 44
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
438 94828
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 00:47
jora

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19269)
13.06.2020 15:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.