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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5643564456455646

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 378
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Таким образом, учитывая вышесказанное, гораздо большая опасность — риск обесценивания денег, а не активов. В случае падения цены денег, активы, такие как акции компании, наоборот будут расти в цене. https://econ.wikireading.ru/54875

Пришло прозрение: копить любые деньги - глупо.
Копить акции развивающихся компаний надо.
Но тут вспомнил, что акции допечатывают, увеличивая их количество.
Например. Я купил 10% акций компании. А они через год выпустили ещё акции, их число увеличилось и сейчвас у меня только 3% акций и дивиденды также соизмеримо упали.
Я что, не прав?!!
Покупают акции выходит, тоже глупо?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:57

  Yuri_61 написав:Таким образом, учитывая вышесказанное, гораздо большая опасность — риск обесценивания денег, а не активов. В случае падения цены денег, активы, такие как акции компании, наоборот будут расти в цене. https://econ.wikireading.ru/54875

Пришло прозрение: копить любые деньги - глупо.
Копить акции развивающихся компаний надо.
Но тут вспомнил, что акции допечатывают, увеличивая их количество.
Например. Я купил 10% акций компании. А они через год выпустили ещё акции, их число увеличилось и сейчвас у меня только 3% акций и дивиденды также соизмеримо упали.
Я что, не прав?!!
Покупают акции выходит, тоже глупо?


Хоспади, эмиссия публично оборачиваемых акций происходит только с увеличением акционерного капитала, и помимо внутренних контролей в виде решения набсоветов и собраний акционеров, проходит обязательный контроль регуляторов финансового рынка!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 18:06

За крок до перевороту думок ©

  Yuri_61 написав:хватит пугать ужастиками
вот Долярчик по уши в гривне и в шоколаде
я сам ещё немного и побегу в присядку менять эту стремоту на гривну

уже закипаю

Так в мене вже почався сезон скупки доляра :) але тільки на поточну/зароблену гривню - буду купляти періодично/малими порціями!
Але, не знаю чи за літо назбираю хоч 5-10% доляра, щоб покласти їх до загальної скирди, так як покищо, по-трохи починаю віддавати долярові борги гуртівням.
Правда, в кінці літа закінчується велика депокотлетка(~ 30% від загальної скирди) - то ще подумаю, чи її перевкладати на кінець року, чи купити доляра?
ДумаЮ! ©®™ 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 18:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Хоспади, эмиссия публично оборачиваемых акций происходит только с увеличением акционерного капитала, и помимо внутренних контролей в виде решения набсоветов и собраний акционеров, проходит обязательный контроль регуляторов финансового рынка!


В Україні немає, напевно, жодного вдалого прикладу, коли міноритарії були у виграші, їх завжди кидали крупні гравці. Криза банківська 2008 р. почалась якраз з ображених міноритаріїв проінвестбанку, я в свій час запив холодною водою акції банку "Україна" та і інші. Так що акції це навряд інструмент для пересічного, не в ФРН живемо. (Yuri_61 )
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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