Таким образом, учитывая вышесказанное, гораздо большая опасность — риск обесценивания денег, а не активов. В случае падения цены денег, активы, такие как акции компании, наоборот будут расти в цене. https://econ.wikireading.ru/54875
Пришло прозрение: копить любые деньги - глупо. Копить акции развивающихся компаний надо. Но тут вспомнил, что акции допечатывают, увеличивая их количество. Например. Я купил 10% акций компании. А они через год выпустили ещё акции, их число увеличилось и сейчвас у меня только 3% акций и дивиденды также соизмеримо упали. Я что, не прав?!! Покупают акции выходит, тоже глупо?
Yuri_61 написав:Таким образом, учитывая вышесказанное, гораздо большая опасность — риск обесценивания денег, а не активов. В случае падения цены денег, активы, такие как акции компании, наоборот будут расти в цене. https://econ.wikireading.ru/54875
Пришло прозрение: копить любые деньги - глупо. Копить акции развивающихся компаний надо. Но тут вспомнил, что акции допечатывают, увеличивая их количество. Например. Я купил 10% акций компании. А они через год выпустили ещё акции, их число увеличилось и сейчвас у меня только 3% акций и дивиденды также соизмеримо упали. Я что, не прав?!! Покупают акции выходит, тоже глупо?
Хоспади, эмиссия публично оборачиваемых акций происходит только с увеличением акционерного капитала, и помимо внутренних контролей в виде решения набсоветов и собраний акционеров, проходит обязательный контроль регуляторов финансового рынка!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
zРадио написав:Хоспади, эмиссия публично оборачиваемых акций происходит только с увеличением акционерного капитала, и помимо внутренних контролей в виде решения набсоветов и собраний акционеров, проходит обязательный контроль регуляторов финансового рынка!
В Україні немає, напевно, жодного вдалого прикладу, коли міноритарії були у виграші, їх завжди кидали крупні гравці. Криза банківська 2008 р. почалась якраз з ображених міноритаріїв проінвестбанку, я в свій час запив холодною водою акції банку "Україна" та і інші. Так що акції це навряд інструмент для пересічного, не в ФРН живемо. (Yuri_61 )