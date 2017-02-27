Yuri_61 написав:Таким образом, учитывая вышесказанное, гораздо большая опасность — риск обесценивания денег, а не активов. В случае падения цены денег, активы, такие как акции компании, наоборот будут расти в цене. https://econ.wikireading.ru/54875
Пришло прозрение: копить любые деньги - глупо. Копить акции развивающихся компаний надо. Но тут вспомнил, что акции допечатывают, увеличивая их количество. Например. Я купил 10% акций компании. А они через год выпустили ещё акции, их число увеличилось и сейчвас у меня только 3% акций и дивиденды также соизмеримо упали. Я что, не прав?!! Покупают акции выходит, тоже глупо?
Хоспади, эмиссия публично оборачиваемых акций происходит только с увеличением акционерного капитала, и помимо внутренних контролей в виде решения набсоветов и собраний акционеров, проходит обязательный контроль регуляторов финансового рынка!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
zРадио написав:Хоспади, эмиссия публично оборачиваемых акций происходит только с увеличением акционерного капитала, и помимо внутренних контролей в виде решения набсоветов и собраний акционеров, проходит обязательный контроль регуляторов финансового рынка!
В Україні немає, напевно, жодного вдалого прикладу, коли міноритарії були у виграші, їх завжди кидали крупні гравці. Криза банківська 2008 р. почалась якраз з ображених міноритаріїв проінвестбанку, я в свій час запив холодною водою акції банку "Україна" та і інші. Так що акції це навряд інструмент для пересічного, не в ФРН живемо. (Yuri_61 )
Yuri_61 написав:Панове, а що ви зі своїми доляровими заощадженнями плануєте зробити? 1) Конвертувати в саму красиву і на гривнедепо покладете жирувати (як Долярчик) 2) Конвертувати в євро (юані, тугрики, руплі? 3) Купити недвигу7 4) варіанти (біток, золото, срібло, нікель ті інші рідкоземельні метали? 5) купити бізнес? 6) ваші варіанти один (навіть два рази у житті я не витримував такого шаленого інформативного тиску про крах доляра (останній раз в 2005 році) та в 2008 році. і всі заошадження в гривну переводив. Бо тоді у всіх ЗМІ мусірували таку думку: тє, хто держить доляри - послєдніє лохі, нормальниє пацани євріки коплять, а доляри неграмотні бабусі під ванною тримають на похорони). А жаліли таких, хто у баксі був. Ситуація повторюється? Чому такий дикі інформаційні стращилки про СЩА?
Чому так стрьомно?
Вы писали что Вы гривнепатриот, а пишете старнные вопросы.
Yuri_61 написав:Таким образом, учитывая вышесказанное, гораздо большая опасность — риск обесценивания денег, а не активов. В случае падения цены денег, активы, такие как акции компании, наоборот будут расти в цене. https://econ.wikireading.ru/54875
Пришло прозрение: копить любые деньги - глупо. Копить акции развивающихся компаний надо. Но тут вспомнил, что акции допечатывают, увеличивая их количество. Например. Я купил 10% акций компании. А они через год выпустили ещё акции, их число увеличилось и сейчвас у меня только 3% акций и дивиденды также соизмеримо упали. Я что, не прав?!! Покупают акции выходит, тоже глупо?
Хоспади, эмиссия публично оборачиваемых акций происходит только с увеличением акционерного капитала, и помимо внутренних контролей в виде решения набсоветов и собраний акционеров, проходит обязательный контроль регуляторов финансового рынка!
добавлю, что, некоторые компании не имеют привычки допечатывать акции (конечно, это не даёт гарантий что не будут их печатать)
Yuri_61 написав:Панове, а що ви зі своїми доляровими заощадженнями плануєте зробити? 1) Конвертувати в саму красиву і на гривнедепо покладете жирувати (як Долярчик) 2) Конвертувати в євро (юані, тугрики, руплі? 3) Купити недвигу7 4) варіанти (біток, золото, срібло, нікель ті інші рідкоземельні метали? 5) купити бізнес? 6) ваші варіанти один (навіть два рази у житті я не витримував такого шаленого інформативного тиску про крах доляра (останній раз в 2005 році) та в 2008 році. і всі заошадження в гривну переводив. Бо тоді у всіх ЗМІ мусірували таку думку: тє, хто держить доляри - послєдніє лохі, нормальниє пацани євріки коплять, а доляри неграмотні бабусі під ванною тримають на похорони). А жаліли таких, хто у баксі був. Ситуація повторюється? Чому такий дикі інформаційні стращилки про СЩА?
Чому так стрьомно?
Я сторонник портфеля: недвига (под аренду), золото, доллар, гривна. Чувствуете спецом в каком-то бизнесе, тогда + бизнес. Земля стремный актив. Кто знает какой будет налог через пару лет? А дальше самое сложное- пропорции и балансирование. Как по мне, недвижимость на низах. Но будет ли рост? И главное когда? Золото на верхах, но рынок тонкий. Могут толкнуть в верх. Но высокая вероятность похода вниз. Доллар-гривна при кажущейся простоте, тоже штука не простая в нашей стране. Последний год тому пример. Да и глядя на голосование по курсу, видно, что в валютных спекуляциях тут спецов мало. В конце марта при курсе 28 проголосовал за курс 26-26.5 на конец июня (наверное не ошибся, невзирая на приколы НБУ). При этом, все факты на тот момент момент мне говорили, что будет именно так. А вот какой курс будет на конец сентября, у меня абсолютно нет идей. Бизнес в котором спец, на данный момент, может оказаться самое то. Например, автомастерская в правильном месте с 3-5 золотых рук мастеров самое то. Но, на создание бизнеса нужны годы.
Yuri_61 написав:ответ нашему hbhghr госдолг на душу населения стран мира не сейте панику, что США исключительная страна по госдолгу по факту у них весь госдолг внутренний и не важно у кого они занимали (догадайтесь сами почему) подсказка станок печатный у них только подробно https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A ... 0%A8%D0%90
Translate Гоgоlь, Николай Васильевич:
Может ли США отправиться в Японию или США отправятся в Японию?
На это можно ответить через две диаграммы, показывающие крупнейших держателей суверенного долга для США и Японии.
На первом графике ниже представлены держатели суверенного долга Японии
Держатели суверенного долга Японии
Второй график ниже дает держателям суверенного долга Соединенных Штатов
Держатели суверенного долга Соединенных Штатов
Самая большая разница
48% суверенного долга США принадлежит иностранцам, а только 6% суверенного долга Японии удерживаются аутсайдерами
Последствия
Процентные ставки в США не будут оставаться на уровне почти нулевого уровня в течение очень долгого времени, поскольку владельцы внешнего долга начнут требовать более высокую доходность в сценарии с высокой инфляцией
В результате,
Процентные ставки будут повышаться. Однако реальные процентные ставки могут оставаться отрицательными
Кроме того, процентная нагрузка для правительства США значительно возрастет, что приведет их глубже к неизбежной долговой ловушке
Кроме того, я ожидаю
Центральным банком США и Учреждениями США увеличить свои владения государственным долгом США с иностранными держателями, сохраняющими свои запасы в значительной степени постоянными или умеренно увеличивающимися
Следовательно,
Центральный банк и частные резиденты суверенного долга со временем увеличится, и в соответствии с этим, внутренний холдинг суверенного долга США увеличится
Однако,
Эта тенденция будет долгосрочной, и до этого можно наблюдать высокие процентные ставки и высокую инфляцию (а не гиперинфляцию)
zРадио написав:Хоспади, эмиссия публично оборачиваемых акций происходит только с увеличением акционерного капитала, и помимо внутренних контролей в виде решения набсоветов и собраний акционеров, проходит обязательный контроль регуляторов финансового рынка!
Пока вы писали этот пост, американский долг уже гораздо больше, чем там написано - не 61.5 тыщ на человека, а 80! Тут важна динамика. А торговый баланс, а бюджетный дефицит, а выросшая на десятки процентов за последние 2-3 месяца денежная масса? Очень стремительное приближение катастрофы.