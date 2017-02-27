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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5643564456455646

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 379
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:57

  Yuri_61 написав:Таким образом, учитывая вышесказанное, гораздо большая опасность — риск обесценивания денег, а не активов. В случае падения цены денег, активы, такие как акции компании, наоборот будут расти в цене. https://econ.wikireading.ru/54875

Пришло прозрение: копить любые деньги - глупо.
Копить акции развивающихся компаний надо.
Но тут вспомнил, что акции допечатывают, увеличивая их количество.
Например. Я купил 10% акций компании. А они через год выпустили ещё акции, их число увеличилось и сейчвас у меня только 3% акций и дивиденды также соизмеримо упали.
Я что, не прав?!!
Покупают акции выходит, тоже глупо?


Хоспади, эмиссия публично оборачиваемых акций происходит только с увеличением акционерного капитала, и помимо внутренних контролей в виде решения набсоветов и собраний акционеров, проходит обязательный контроль регуляторов финансового рынка!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 18:06

За крок до перевороту думок ©

  Yuri_61 написав:хватит пугать ужастиками
вот Долярчик по уши в гривне и в шоколаде
я сам ещё немного и побегу в присядку менять эту стремоту на гривну

уже закипаю

Так в мене вже почався сезон скупки доляра :) але тільки на поточну/зароблену гривню - буду купляти періодично/малими порціями!
Але, не знаю чи за літо назбираю хоч 5-10% доляра, щоб покласти їх до загальної скирди, так як покищо, по-трохи починаю віддавати долярові борги гуртівням.
Правда, в кінці літа закінчується велика депокотлетка(~ 30% від загальної скирди) - то ще подумаю, чи її перевкладати на кінець року, чи купити доляра?
ДумаЮ! ©®™ 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 18:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Хоспади, эмиссия публично оборачиваемых акций происходит только с увеличением акционерного капитала, и помимо внутренних контролей в виде решения набсоветов и собраний акционеров, проходит обязательный контроль регуляторов финансового рынка!


В Україні немає, напевно, жодного вдалого прикладу, коли міноритарії були у виграші, їх завжди кидали крупні гравці. Криза банківська 2008 р. почалась якраз з ображених міноритаріїв проінвестбанку, я в свій час запив холодною водою акції банку "Україна" та і інші. Так що акції це навряд інструмент для пересічного, не в ФРН живемо. (Yuri_61 )
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 18:58

  Yuri_61 написав:Панове, а що ви зі своїми доляровими заощадженнями плануєте зробити?
1) Конвертувати в саму красиву і на гривнедепо покладете жирувати (як Долярчик) 2) Конвертувати в євро (юані, тугрики, руплі?
3) Купити недвигу7
4) варіанти (біток, золото, срібло, нікель ті інші рідкоземельні метали?
5) купити бізнес?
6) ваші варіанти
один (навіть два рази у житті я не витримував такого шаленого інформативного тиску про крах доляра (останній раз в 2005 році) та в 2008 році. і всі заошадження в гривну переводив.
Бо тоді у всіх ЗМІ мусірували таку думку: тє, хто держить доляри - послєдніє лохі, нормальниє пацани євріки коплять, а доляри неграмотні бабусі під ванною тримають на похорони). А жаліли таких, хто у баксі був.
Ситуація повторюється?
Чому такий дикі інформаційні стращилки про СЩА?

Чому так стрьомно?



Вы писали что Вы гривнепатриот, а пишете старнные вопросы.

Я хочу Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

требуется специалист по прогнозам курса валют. Зарплата до 100к$ в месяц от комиссии за сделки.

сейчас на гривне надо продать по 26.67
и/или купить евр по 1.1266
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 19:04

  zРадио написав:
  Yuri_61 написав:Таким образом, учитывая вышесказанное, гораздо большая опасность — риск обесценивания денег, а не активов. В случае падения цены денег, активы, такие как акции компании, наоборот будут расти в цене. https://econ.wikireading.ru/54875

Пришло прозрение: копить любые деньги - глупо.
Копить акции развивающихся компаний надо.
Но тут вспомнил, что акции допечатывают, увеличивая их количество.
Например. Я купил 10% акций компании. А они через год выпустили ещё акции, их число увеличилось и сейчвас у меня только 3% акций и дивиденды также соизмеримо упали.
Я что, не прав?!!
Покупают акции выходит, тоже глупо?


Хоспади, эмиссия публично оборачиваемых акций происходит только с увеличением акционерного капитала, и помимо внутренних контролей в виде решения набсоветов и собраний акционеров, проходит обязательный контроль регуляторов финансового рынка!


добавлю, что, некоторые компании не имеют привычки допечатывать акции (конечно, это не даёт гарантий что не будут их печатать)
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 19:32

  Yuri_61 написав:Панове, а що ви зі своїми доляровими заощадженнями плануєте зробити?
1) Конвертувати в саму красиву і на гривнедепо покладете жирувати (як Долярчик) 2) Конвертувати в євро (юані, тугрики, руплі?
3) Купити недвигу7
4) варіанти (біток, золото, срібло, нікель ті інші рідкоземельні метали?
5) купити бізнес?
6) ваші варіанти
один (навіть два рази у житті я не витримував такого шаленого інформативного тиску про крах доляра (останній раз в 2005 році) та в 2008 році. і всі заошадження в гривну переводив.
Бо тоді у всіх ЗМІ мусірували таку думку: тє, хто держить доляри - послєдніє лохі, нормальниє пацани євріки коплять, а доляри неграмотні бабусі під ванною тримають на похорони). А жаліли таких, хто у баксі був.
Ситуація повторюється?
Чому такий дикі інформаційні стращилки про СЩА?

Чому так стрьомно?

Я сторонник портфеля: недвига (под аренду), золото, доллар, гривна. Чувствуете спецом в каком-то бизнесе, тогда + бизнес. Земля стремный актив. Кто знает какой будет налог через пару лет?
А дальше самое сложное- пропорции и балансирование.
Как по мне, недвижимость на низах. Но будет ли рост? И главное когда?
Золото на верхах, но рынок тонкий. Могут толкнуть в верх. Но высокая вероятность похода вниз.
Доллар-гривна при кажущейся простоте, тоже штука не простая в нашей стране. Последний год тому пример. Да и глядя на голосование по курсу, видно, что в валютных спекуляциях тут спецов мало. В конце марта при курсе 28 проголосовал за курс 26-26.5 на конец июня (наверное не ошибся, невзирая на приколы НБУ). При этом, все факты на тот момент момент мне говорили, что будет именно так. А вот какой курс будет на конец сентября, у меня абсолютно нет идей.
Бизнес в котором спец, на данный момент, может оказаться самое то. Например, автомастерская в правильном месте с 3-5 золотых рук мастеров самое то. Но, на создание бизнеса нужны годы.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 19:41

  Yuri_61 написав:ответ нашему hbhghr
госдолг на душу населения стран мира
не сейте панику, что США исключительная страна по госдолгу
по факту у них весь госдолг внутренний и не важно у кого они занимали (догадайтесь сами почему) подсказка станок печатный у них толькоЗображення
подробно https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A ... 0%A8%D0%90






Зображення








Зображення



Translate Гоgоlь, Николай Васильевич:




Может ли США отправиться в Японию или США отправятся в Японию?

На это можно ответить через две диаграммы, показывающие крупнейших держателей суверенного долга для США и Японии.

На первом графике ниже представлены держатели суверенного долга Японии

Держатели суверенного долга Японии

Второй график ниже дает держателям суверенного долга Соединенных Штатов

Держатели суверенного долга Соединенных Штатов


Самая большая разница

48% суверенного долга США принадлежит иностранцам, а только 6% суверенного долга Японии удерживаются аутсайдерами

Последствия

Процентные ставки в США не будут оставаться на уровне почти нулевого уровня в течение очень долгого времени, поскольку владельцы внешнего долга начнут требовать более высокую доходность в сценарии с высокой инфляцией

В результате,

Процентные ставки будут повышаться. Однако реальные процентные ставки могут оставаться отрицательными

Кроме того, процентная нагрузка для правительства США значительно возрастет, что приведет их глубже к неизбежной долговой ловушке

Кроме того, я ожидаю

Центральным банком США и Учреждениями США увеличить свои владения государственным долгом США с иностранными держателями, сохраняющими свои запасы в значительной степени постоянными или умеренно увеличивающимися

Следовательно,

Центральный банк и частные резиденты суверенного долга со временем увеличится, и в соответствии с этим, внутренний холдинг суверенного долга США увеличится

Однако,

Эта тенденция будет долгосрочной, и до этого можно наблюдать высокие процентные ставки и высокую инфляцию (а не гиперинфляцию)





Взято тут



https://sites.google.com/a/jslim28.co.c ... jgbholders


ЗЫ: банки и население владеет всем долгом. У нас НБУ может выкупать бакс и складывать. Я не экономист, я не буду утверждать точно.

ЗЫЫ: надо чтобы население вкладывало.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 19:56

я писал ранее, что япошки какашки, завладели миром, и делают эмиссию иены для спекуляции. :mrgreen: У них долг весь внутненний. Им пофиг.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 20:02

  zРадио написав:Хоспади, эмиссия публично оборачиваемых акций происходит только с увеличением акционерного капитала, и помимо внутренних контролей в виде решения набсоветов и собраний акционеров, проходит обязательный контроль регуляторов финансового рынка!

Капитал увеличивают в обесценивающихся деньгах.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 20:26

Пока вы писали этот пост, американский долг уже гораздо больше, чем там написано - не 61.5 тыщ на человека, а 80! Тут важна динамика. А торговый баланс, а бюджетный дефицит, а выросшая на десятки процентов за последние 2-3 месяца денежная масса? Очень стремительное приближение катастрофы.
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