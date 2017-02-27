Додано: Суб 13 чер, 2020 19:32

Yuri_61 написав: Панове, а що ви зі своїми доляровими заощадженнями плануєте зробити?

1) Конвертувати в саму красиву і на гривнедепо покладете жирувати (як Долярчик) 2) Конвертувати в євро (юані, тугрики, руплі?

3) Купити недвигу7

4) варіанти (біток, золото, срібло, нікель ті інші рідкоземельні метали?

5) купити бізнес?

6) ваші варіанти

один (навіть два рази у житті я не витримував такого шаленого інформативного тиску про крах доляра (останній раз в 2005 році) та в 2008 році. і всі заошадження в гривну переводив.

Бо тоді у всіх ЗМІ мусірували таку думку: тє, хто держить доляри - послєдніє лохі, нормальниє пацани євріки коплять, а доляри неграмотні бабусі під ванною тримають на похорони). А жаліли таких, хто у баксі був.

Ситуація повторюється?

Чому такий дикі інформаційні стращилки про СЩА?



Чому так стрьомно? Панове, а що ви зі своїми доляровими заощадженнями плануєте зробити?1) Конвертувати в саму красиву і на гривнедепо покладете жирувати (як Долярчик) 2) Конвертувати в євро (юані, тугрики, руплі?3) Купити недвигу74) варіанти (біток, золото, срібло, нікель ті інші рідкоземельні метали?5) купити бізнес?6) ваші варіантиодин (навіть два рази у житті я не витримував такого шаленого інформативного тиску про крах доляра (останній раз в 2005 році) та в 2008 році. і всі заошадження в гривну переводив.Бо тоді у всіх ЗМІ мусірували таку думку: тє, хто держить доляри - послєдніє лохі, нормальниє пацани євріки коплять, а доляри неграмотні бабусі під ванною тримають на похорони). А жаліли таких, хто у баксі був.Ситуація повторюється?Чому такий дикі інформаційні стращилки про СЩА?Чому так стрьомно?

Я сторонник портфеля: недвига (под аренду), золото, доллар, гривна. Чувствуете спецом в каком-то бизнесе, тогда + бизнес. Земля стремный актив. Кто знает какой будет налог через пару лет?А дальше самое сложное- пропорции и балансирование.Как по мне, недвижимость на низах. Но будет ли рост? И главное когда?Золото на верхах, но рынок тонкий. Могут толкнуть в верх. Но высокая вероятность похода вниз.Доллар-гривна при кажущейся простоте, тоже штука не простая в нашей стране. Последний год тому пример. Да и глядя на голосование по курсу, видно, что в валютных спекуляциях тут спецов мало. В конце марта при курсе 28 проголосовал за курс 26-26.5 на конец июня (наверное не ошибся, невзирая на приколы НБУ). При этом, все факты на тот момент момент мне говорили, что будет именно так. А вот какой курс будет на конец сентября, у меня абсолютно нет идей.Бизнес в котором спец, на данный момент, может оказаться самое то. Например, автомастерская в правильном месте с 3-5 золотых рук мастеров самое то. Но, на создание бизнеса нужны годы.