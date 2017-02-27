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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 20:34
proftpd66 написав:
гривне тоже достанется ведь так?
где ж тихая гавань
иена[/quote]
по памяти на вскидку так вроде ж иена следом ходит за долларом, не так ли?
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Yuri_61
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Вів 09 чер, 2020 00:47
jora