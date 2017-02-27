иена[/quote]
по памяти на вскидку так вроде ж иена следом ходит за долларом, не так ли?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 20:34
Додано: Суб 13 чер, 2020 22:44
не факт.
просто люди будут бегать с кучей баксов, а их никто не будет брать...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 13 чер, 2020 22:56
Yuri_61
Инфляция есть, внутренняя и внешняя, инвестиционная и товаров .
Проблемы могут быть с США через 7-40 лет . В течении 7 лет, вам можно подумать
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 13 чер, 2020 23:07
акции? помните как в 90-х? люди ходят на работу, а зарплаты нет...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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