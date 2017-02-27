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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5645564656475648>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 379
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 20:34

  proftpd66 написав:гривне тоже достанется ведь так?
где ж тихая гавань


иена[/quote]

по памяти на вскидку так вроде ж иена следом ходит за долларом, не так ли?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 22:44

  Shaman написав:но если сорвется доллар, то остальные валюты заштормит, в первую очередь евро

не факт.
просто люди будут бегать с кучей баксов, а их никто не будет брать...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 22:56

Yuri_61


Инфляция есть, внутренняя и внешняя, инвестиционная и товаров .

Проблемы могут быть с США через 7-40 лет . В течении 7 лет, вам можно подумать
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 23:07

  Yuri_61 написав:Пришло прозрение: копить любые деньги - глупо.
Копить акции развивающихся компаний надо.


акции? помните как в 90-х? люди ходят на работу, а зарплаты нет...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 08:56

  uaprofi написав:
  Yuri_61 написав:Пришло прозрение: копить любые деньги - глупо.
Копить акции развивающихся компаний надо.


акции? помните как в 90-х? люди ходят на работу, а зарплаты нет...

Консерви на зарплату :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 09:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Начитался я ваших страшилок. Все пойду покупать золото!!!
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:00

  ihorsic написав:Начитался я ваших страшилок. Все пойду покупать золото!!!

Поздно раздуплились. В цену уже заложены все риски, и даже с запасом + комиссии. Кароче постригут вас знатно. Впрочем как всегда, паникеры будут наказаны.
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:08

За крок до перевороту думок ©

І гривнедепозитчиків жорстоко накажуть :mrgreen:
Он вже цілий рік жорстоко наказують під 17,5-18,5% :mrgreen:

І я не сперечаюсь, що "все так не буде!"©
Головне - встигнути вчасно перевзутись!
А це - вже майстерність кожного особисто! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:І гривнедепозитчиків жорстоко накажуть :mrgreen:
Он вже цілий рік жорстоко наказують під 17,5-18,5%

Якби ви запан1кували та роз1рвали депо, втратили в1дсотки, та зашли в бакс по 28.50 (а тут багато хто так зробив) - то булиб пан1кером, та втратилиб частину кап1талу. Але здаеться ви збер1гали спок1й, й скор1ш за все будете мати прибуток.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:11

  varlo написав:К вчерашним событиям на американском фондовом рынке, где биржи закрылись падением на 5,3-6,9%,....

Вы всё-таки ссылки давайте на обзоры, откуда вы копируете "вашу" аналитику :evil:
https://www.forumfreerussia.org/article ... mczev/ffr/
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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