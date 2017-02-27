иена[/quote]
по памяти на вскидку так вроде ж иена следом ходит за долларом, не так ли?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2020 20:34
Додано: Суб 13 чер, 2020 22:44
не факт.
просто люди будут бегать с кучей баксов, а их никто не будет брать...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 13 чер, 2020 22:56
Yuri_61
Инфляция есть, внутренняя и внешняя, инвестиционная и товаров .
Проблемы могут быть с США через 7-40 лет . В течении 7 лет, вам можно подумать
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 13 чер, 2020 23:07
акции? помните как в 90-х? люди ходят на работу, а зарплаты нет...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 14 чер, 2020 08:56
Консерви на зарплату
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 14 чер, 2020 09:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Начитался я ваших страшилок. Все пойду покупать золото!!!
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:00
Поздно раздуплились. В цену уже заложены все риски, и даже с запасом + комиссии. Кароче постригут вас знатно. Впрочем как всегда, паникеры будут наказаны.
Life is good.
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:08
За крок до перевороту думок ©
І гривнедепозитчиків жорстоко накажуть
Он вже цілий рік жорстоко наказують під 17,5-18,5%
І я не сперечаюсь, що "все так не буде!"©
Головне - встигнути вчасно перевзутись!
А це - вже майстерність кожного особисто!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Якби ви запан1кували та роз1рвали депо, втратили в1дсотки, та зашли в бакс по 28.50 (а тут багато хто так зробив) - то булиб пан1кером, та втратилиб частину кап1талу. Але здаеться ви збер1гали спок1й, й скор1ш за все будете мати прибуток.
Life is good.
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:11
Вы всё-таки ссылки давайте на обзоры, откуда вы копируете "вашу" аналитику
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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