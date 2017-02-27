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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5646564756485649>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 380
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:12

  Alex2007 написав:
  Shaman написав:но если сорвется доллар, то остальные валюты заштормит, в первую очередь евро


Когда доллар срывается в мире вверх, то что остальные валюты срываются вниз в разной степени - это вопросов особых не вызывает.
Но вот если доллар серьезно сорвется вниз, то почему остальные валюты должно заштормить (упасть)?


доллар - универсальный стоимости других валют. девал доллара послужит катализатором - о проблемах еврозоны тут много написано, еврозона в случае кризиса легко до германии ужмется.
юань станет востребованным - а заодно подорожает, как и должно быть при таком профиците торгового баланса
это все прогнозы;) - как оно будет - запасаемся попкорном и смотрим;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:14

  Starikan написав:
  varlo написав:К вчерашним событиям на американском фондовом рынке, где биржи закрылись падением на 5,3-6,9%,....

Вы всё-таки ссылки давайте на обзоры, откуда вы копируете "вашу" аналитику :evil:
https://www.forumfreerussia.org/article ... mczev/ffr/


  Rain R написав:varlo
Будь ласка, давайте посилання на статті, чи Ви і є Влад Іноземцев?)

За такие вещи вообще банить надо :!:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:16

  oleg49 написав:Я сторонник портфеля: недвига (под аренду), золото, доллар, гривна. Чувствуете спецом в каком-то бизнесе, тогда + бизнес. Земля стремный актив. Кто знает какой будет налог через пару лет?
...
Бизнес в котором спец, на данный момент, может оказаться самое то. Например, автомастерская в правильном месте с 3-5 золотых рук мастеров самое то. Но, на создание бизнеса нужны годы.


бизнес, наверное, самое надежное, что может генерить денежный поток. Недвига под аренду - это тоже разновидность бизнеса, особенно когда квартир больше одной. Но:
- бизнес тоже может прогореть
- и самое главное, сколько людей-предпринимателей? 10-20%? большинство же хочет минимум усилий, а 20% без рисков и инфляции чтобы капало :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:19

  Starikan написав:
  varlo написав:К вчерашним событиям на американском фондовом рынке, где биржи закрылись падением на 5,3-6,9%,....

Вы всё-таки ссылки давайте на обзоры, откуда вы копируете "вашу" аналитику :evil:
https://www.forumfreerussia.org/article ... mczev/ffr/


я так у студентов пару рефератов поймал на плагиат - опа, и пошел текст про Россию :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:22

  Shaman написав:
  oleg49 написав:Я сторонник портфеля: недвига (под аренду), золото, доллар, гривна. Чувствуете спецом в каком-то бизнесе, тогда + бизнес. Земля стремный актив. Кто знает какой будет налог через пару лет?
...
Бизнес в котором спец, на данный момент, может оказаться самое то. Например, автомастерская в правильном месте с 3-5 золотых рук мастеров самое то. Но, на создание бизнеса нужны годы.


бизнес, наверное, самое надежное, что может генерить денежный поток. Недвига под аренду - это тоже разновидность бизнеса, особенно когда квартир больше одной. Но:
- бизнес тоже может прогореть
- и самое главное, сколько людей-предпринимателей? 10-20%? большинство же хочет минимум усилий, а 20% без рисков и инфляции чтобы капало :D


Горе бiзнесмени :)

1) недвижимость в кризис , будет давать 0-2% в гривне. Без кризиса - 2-6% в гривне .

1) бизнес у всех упал на 90%. Может быть некоторые товары, которые , может быть покупают в кризиса, но для оборота достаточно 5к$ , от силы 10к$.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:27

  proftpd66 написав:
  Shaman написав:
  oleg49 написав:Я сторонник портфеля: недвига (под аренду), золото, доллар, гривна. Чувствуете спецом в каком-то бизнесе, тогда + бизнес. Земля стремный актив. Кто знает какой будет налог через пару лет?
...
Бизнес в котором спец, на данный момент, может оказаться самое то. Например, автомастерская в правильном месте с 3-5 золотых рук мастеров самое то. Но, на создание бизнеса нужны годы.


бизнес, наверное, самое надежное, что может генерить денежный поток. Недвига под аренду - это тоже разновидность бизнеса, особенно когда квартир больше одной. Но:
- бизнес тоже может прогореть
- и самое главное, сколько людей-предпринимателей? 10-20%? большинство же хочет минимум усилий, а 20% без рисков и инфляции чтобы капало :D


Горе бiзнесмени :)

1) недвижимость в кризис , будет давать 0-2% в гривне. Без кризиса - 2-6% в гривне .

1) бизнес у всех упал на 90%. Может быть некоторые товары, которые , может быть покупают в кризиса, но для оборота достаточно 5к$ , от силы 10к$.


1) 2-6% - занижено, надо расчеты смотреть
2) бизнес просел конечно, но говорить 90% у всех - это преувеличение. Капитализм - это периодичность кризисов, к этому надо быть готовым всегда, если ведешь бизнес. Мы еще только учимся;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:1) 2-6% - занижено, надо расчеты смотреть

Недвижимость под аренду дает 7-8% в долларах. Только нужно недорогие квартиры покупать и сдавать. На дорогих доходность будет 5-6%.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:53

  Shaman написав:
  proftpd66 написав:
  Shaman написав:=≠=========
Я сторонник портфеля: недвига (под аренду), золото, доллар, гривна. Чувствуете спецом в каком-то бизнесе, тогда + бизнес. Земля стремный актив. Кто знает какой будет налог через пару лет?
...
Бизнес в котором спец, на данный момент, может оказаться самое то. Например, автомастерская в правильном месте с 3-5 золотых рук мастеров самое то. Но, на создание бизнеса нужны годы.
=============

бизнес, наверное, самое надежное, что может генерить денежный поток. Недвига под аренду - это тоже разновидность бизнеса, особенно когда квартир больше одной. Но:
- бизнес тоже может прогореть
- и самое главное, сколько людей-предпринимателей? 10-20%? большинство же хочет минимум усилий, а 20% без рисков и инфляции чтобы капало :D


Горе бiзнесмени :)

1) недвижимость в кризис , будет давать 0-2% в гривне. Без кризиса - 2-6% в гривне .

1) бизнес у всех упал на 90%. Может быть некоторые товары, которые , может быть покупают в кризиса, но для оборота достаточно 5к$ , от силы 10к$.


1) 2-6% - занижено, надо расчеты смотреть
2) бизнес просел конечно, но говорить 90% у всех - это преувеличение. Капитализм - это периодичность кризисов, к этому надо быть готовым всегда, если ведешь бизнес. Мы еще только учимся;)



Нужно считать амортизацию? Через 7-15 лет, надо тратить опять 7-15к$ на ремонт. Если считать в долларах , надо считать инфляцию? Хоть не много читать ??? 2-3% в год и эмиссия сейчас доллара 11+% , до короны было 7%.

В долларах не будет эконом класс, только в гривнах .

В долларах 1-4%, в гривне 2%-6%. В кризис 2%.

В долларах будет , если купит элит , люкс за 300к$+ и поставить цену в долларах 3,5к$. То да, цена в долларах . А эконом класс в долларах не будет .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:56

Стратегія стратегічного стратега! ©®™)))

  vladus17 написав:
  Долярчик написав:І гривнедепозитчиків жорстоко накажуть :mrgreen:
Он вже цілий рік жорстоко наказують під 17,5-18,5%

Якби ви запан1кували та роз1рвали депо, втратили в1дсотки, та зашли в бакс по 28.50 (а тут багато хто так зробив) - то булиб пан1кером, та втратилиб частину кап1талу. Але здаеться ви збер1гали спок1й, й скор1ш за все будете мати прибуток.

Саме так!
Бо, коли почалась пандемія і курс полетів на 28+ то можливо, хтось і "дрогнув" і забрав/перевів свої депо у доляр, але це НЕ моє!
Я, навмисне, гривню тримав на нерозривних і ще тепер перевклав на такі ж, до кінця осені/початку зими.

Виживають лише ті, у яких міцні горішки! :wink:
А панікери, як правило, завжди йдуть на дно!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:00

У США констатували, що у сучасної російської армії на сьогоднішній день немає можливості захопити Україну.

"Проектувати силу" за кордон своєї країни значно зменшилася в порівнянні з кінцем 1980-х. Про це повідомили в американському аналітичному центрі RAND.

За даними аналітиків, в даний час так званий "Експедиційний" потенціал російської армії становить всього 30% від потенціалу, який був у СРСР, а потенціал Сухопутних військ – і зовсім 20%.

Так, кількість літаків російської транспортної військової авіації скоротилося в п'ять разів – з 500 до 100 одиниць, кількість десантних кораблів – з 80 до 20, а кількість танків, які вони можуть транспортувати – з 603 до 203.

Проте недооцінювати небезпеку не можна – аналітики вказують на високий мобільний потенціал саме Південного і Західного військових округів РФ, в "зоні відповідальності" яких знаходиться Україна. Крім того, Росія продовжує активно розвивати свою військову інфраструктуру саме на кордоні з Україною – якщо на початку лютого 2014 року там перебувало 75-80 батальйонів, то тепер там на постійній основі дислокуються 20-та і 8-ма загальновійськові армії. Однак, маючи можливість виставити до 215 батальйонних тактичних груп, РФ ніколи не зможе направити їх всіх проти України через неможливість захистити інші стратегічні напрямки.

І навіть якщо вдасться перекинути в Україну угруповання чисельністю 130-150 тисяч бійців, їх може вистачити тільки для нанесення значного рівня збитку регулярним сполученням і підрозділам ЗСУ, але мова про "ефективну" окупацію навіть Лівобережної України йти не може. Такої кількості військової сили вистачить хіба що для контролю над містом-мільйонником на кшталт Харкова.
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