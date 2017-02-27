|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:12
Alex2007 написав: Shaman написав:
но если сорвется доллар, то остальные валюты заштормит, в первую очередь евро
Когда доллар срывается в мире вверх, то что остальные валюты срываются вниз в разной степени - это вопросов особых не вызывает.
Но вот если доллар серьезно сорвется вниз, то почему остальные валюты должно заштормить (упасть)?
доллар - универсальный стоимости других валют. девал доллара послужит катализатором - о проблемах еврозоны тут много написано, еврозона в случае кризиса легко до германии ужмется.
юань станет востребованным - а заодно подорожает, как и должно быть при таком профиците торгового баланса
это все прогнозы;) - как оно будет - запасаемся попкорном и смотрим;)
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:14
Rain R написав:varlo
Будь ласка, давайте посилання на статті, чи Ви і є Влад Іноземцев?)
За такие вещи вообще банить надо
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17346
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 2749 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:16
oleg49 написав:
Я сторонник портфеля: недвига (под аренду), золото, доллар, гривна. Чувствуете спецом в каком-то бизнесе, тогда + бизнес. Земля стремный актив. Кто знает какой будет налог через пару лет?
...
Бизнес в котором спец, на данный момент, может оказаться самое то. Например, автомастерская в правильном месте с 3-5 золотых рук мастеров самое то. Но, на создание бизнеса нужны годы.
бизнес, наверное, самое надежное, что может генерить денежный поток. Недвига под аренду - это тоже разновидность бизнеса, особенно когда квартир больше одной. Но:
- бизнес тоже может прогореть
- и самое главное, сколько людей-предпринимателей? 10-20%? большинство же хочет минимум усилий, а 20% без рисков и инфляции чтобы капало
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:19
я так у студентов пару рефератов поймал на плагиат - опа, и пошел текст про Россию
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:22
Shaman написав: oleg49 написав:
Я сторонник портфеля: недвига (под аренду), золото, доллар, гривна. Чувствуете спецом в каком-то бизнесе, тогда + бизнес. Земля стремный актив. Кто знает какой будет налог через пару лет?
...
Бизнес в котором спец, на данный момент, может оказаться самое то. Например, автомастерская в правильном месте с 3-5 золотых рук мастеров самое то. Но, на создание бизнеса нужны годы.
бизнес, наверное, самое надежное, что может генерить денежный поток. Недвига под аренду - это тоже разновидность бизнеса, особенно когда квартир больше одной. Но:
- бизнес тоже может прогореть
- и самое главное, сколько людей-предпринимателей? 10-20%? большинство же хочет минимум усилий, а 20% без рисков и инфляции чтобы капало
Горе бiзнесмени
1) недвижимость в кризис , будет давать 0-2% в гривне. Без кризиса - 2-6% в гривне .
1) бизнес у всех упал на 90%. Может быть некоторые товары, которые , может быть покупают в кризиса, но для оборота достаточно 5к$ , от силы 10к$.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3103
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:27
proftpd66 написав: Shaman написав: oleg49 написав:
Я сторонник портфеля: недвига (под аренду), золото, доллар, гривна. Чувствуете спецом в каком-то бизнесе, тогда + бизнес. Земля стремный актив. Кто знает какой будет налог через пару лет?
...
Бизнес в котором спец, на данный момент, может оказаться самое то. Например, автомастерская в правильном месте с 3-5 золотых рук мастеров самое то. Но, на создание бизнеса нужны годы.
бизнес, наверное, самое надежное, что может генерить денежный поток. Недвига под аренду - это тоже разновидность бизнеса, особенно когда квартир больше одной. Но:
- бизнес тоже может прогореть
- и самое главное, сколько людей-предпринимателей? 10-20%? большинство же хочет минимум усилий, а 20% без рисков и инфляции чтобы капало
Горе бiзнесмени
1) недвижимость в кризис , будет давать 0-2% в гривне. Без кризиса - 2-6% в гривне .
1) бизнес у всех упал на 90%. Может быть некоторые товары, которые , может быть покупают в кризиса, но для оборота достаточно 5к$ , от силы 10к$.
1) 2-6% - занижено, надо расчеты смотреть
2) бизнес просел конечно, но говорить 90% у всех - это преувеличение. Капитализм - это периодичность кризисов, к этому надо быть готовым всегда, если ведешь бизнес. Мы еще только учимся;)
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:40
Shaman написав:
1) 2-6% - занижено, надо расчеты смотреть
Недвижимость под аренду дает 7-8% в долларах. Только нужно недорогие квартиры покупать и сдавать. На дорогих доходность будет 5-6%.
-
varlo
-
-
- Повідомлень: 6252
- З нами з: 11.04.12
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 746 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:53
Shaman написав: proftpd66 написав: Shaman написав:
=≠=========
Я сторонник портфеля: недвига (под аренду), золото, доллар, гривна. Чувствуете спецом в каком-то бизнесе, тогда + бизнес. Земля стремный актив. Кто знает какой будет налог через пару лет?
...
Бизнес в котором спец, на данный момент, может оказаться самое то. Например, автомастерская в правильном месте с 3-5 золотых рук мастеров самое то. Но, на создание бизнеса нужны годы.
=============
бизнес, наверное, самое надежное, что может генерить денежный поток. Недвига под аренду - это тоже разновидность бизнеса, особенно когда квартир больше одной. Но:
- бизнес тоже может прогореть
- и самое главное, сколько людей-предпринимателей? 10-20%? большинство же хочет минимум усилий, а 20% без рисков и инфляции чтобы капало
Горе бiзнесмени
1) недвижимость в кризис , будет давать 0-2% в гривне. Без кризиса - 2-6% в гривне .
1) бизнес у всех упал на 90%. Может быть некоторые товары, которые , может быть покупают в кризиса, но для оборота достаточно 5к$ , от силы 10к$.
1) 2-6% - занижено, надо расчеты смотреть
2) бизнес просел конечно, но говорить 90% у всех - это преувеличение. Капитализм - это периодичность кризисов, к этому надо быть готовым всегда, если ведешь бизнес. Мы еще только учимся;)
Нужно считать амортизацию? Через 7-15 лет, надо тратить опять 7-15к$ на ремонт. Если считать в долларах , надо считать инфляцию? Хоть не много читать ??? 2-3% в год и эмиссия сейчас доллара 11+% , до короны было 7%.
В долларах не будет эконом класс, только в гривнах .
В долларах 1-4%, в гривне 2%-6%. В кризис 2%.
В долларах будет , если купит элит , люкс за 300к$+ и поставить цену в долларах 3,5к$. То да, цена в долларах . А эконом класс в долларах не будет .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3103
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:56
vladus17 написав: Долярчик написав:
І гривнедепозитчиків жорстоко накажуть
Он вже цілий рік жорстоко наказують під 17,5-18,5%
Якби ви запан1кували та роз1рвали депо, втратили в1дсотки, та зашли в бакс по 28.50 (а тут багато хто так зробив) - то булиб пан1кером, та втратилиб частину кап1талу. Але здаеться ви збер1гали спок1й, й скор1ш за все будете мати прибуток.
Саме так!
Бо, коли почалась пандемія і курс полетів на 28+ то можливо, хтось і "дрогнув" і забрав/перевів свої депо у доляр, але це НЕ моє!
Я, навмисне, гривню тримав на нерозривних і ще тепер перевклав на такі ж, до кінця осені/початку зими.
Виживають лише ті, у яких міцні горішки!
А панікери, як правило, завжди йдуть на дно!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8074
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 521 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:00
У США констатували, що у сучасної російської армії на сьогоднішній день немає можливості захопити Україну.
"Проектувати силу" за кордон своєї країни значно зменшилася в порівнянні з кінцем 1980-х. Про це повідомили в американському аналітичному центрі RAND.
За даними аналітиків, в даний час так званий "Експедиційний" потенціал російської армії становить всього 30% від потенціалу, який був у СРСР, а потенціал Сухопутних військ – і зовсім 20%.
Так, кількість літаків російської транспортної військової авіації скоротилося в п'ять разів – з 500 до 100 одиниць, кількість десантних кораблів – з 80 до 20, а кількість танків, які вони можуть транспортувати – з 603 до 203.
Проте недооцінювати небезпеку не можна – аналітики вказують на високий мобільний потенціал саме Південного і Західного військових округів РФ, в "зоні відповідальності" яких знаходиться Україна. Крім того, Росія продовжує активно розвивати свою військову інфраструктуру саме на кордоні з Україною – якщо на початку лютого 2014 року там перебувало 75-80 батальйонів, то тепер там на постійній основі дислокуються 20-та і 8-ма загальновійськові армії. Однак, маючи можливість виставити до 215 батальйонних тактичних груп, РФ ніколи не зможе направити їх всіх проти України через неможливість захистити інші стратегічні напрямки.
І навіть якщо вдасться перекинути в Україну угруповання чисельністю 130-150 тисяч бійців, їх може вистачити тільки для нанесення значного рівня збитку регулярним сполученням і підрозділам ЗСУ, але мова про "ефективну" окупацію навіть Лівобережної України йти не може. Такої кількості військової сили вистачить хіба що для контролю над містом-мільйонником на кшталт Харкова.
-
jump
-
-
- Повідомлень: 3031
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 636 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|19341
|2363453
|
|
|7010
|1575198
|
|
|438
|95066
|
Вів 09 чер, 2020 00:47
jora
|