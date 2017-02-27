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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5646564756485649

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 380
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:12

  jump написав:І навіть якщо вдасться перекинути в Україну угруповання чисельністю 130-150 тисяч бійців, їх може вистачити тільки для нанесення значного рівня збитку регулярним сполученням і підрозділам ЗСУ, але мова про "ефективну" окупацію навіть Лівобережної України йти не може. Такої кількості військової сили вистачить хіба що для контролю над містом-мільйонником на кшталт Харкова.

Всего-навсего?
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:У США констатували, що у сучасної російської армії на сьогоднішній день немає можливості захопити Україну.


вже дуже скоро Росії прийдеться рішати критичне питання зневоднення Криму.
Цілком ймовірно буде точкова агресія
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:31

  Вкладчик1234 написав:
  jump написав:І навіть якщо вдасться перекинути в Україну угруповання чисельністю 130-150 тисяч бійців, їх може вистачити тільки для нанесення значного рівня збитку регулярним сполученням і підрозділам ЗСУ, але мова про "ефективну" окупацію навіть Лівобережної України йти не може. Такої кількості військової сили вистачить хіба що для контролю над містом-мільйонником на кшталт Харкова.

Всего-навсего?
Тогда можно расслабиться :)

Все зависит от уровня поддержки местного населения. Для захвата Славянска (почти 100тыс населения) на первом этапе (захват милиции) хватило 8 бойцов.
di2gard
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:41

  di2gard написав:Все зависит от уровня поддержки местного населения. Для захвата Славянска (почти 100тыс населения) на первом этапе (захват милиции) хватило 8 бойцов.

Коцабы всегда основной упор делают на предателей во власти.
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