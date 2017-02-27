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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:12
jump написав:
І навіть якщо вдасться перекинути в Україну угруповання чисельністю 130-150 тисяч бійців, їх може вистачити тільки для нанесення значного рівня збитку регулярним сполученням і підрозділам ЗСУ, але мова про "ефективну" окупацію навіть Лівобережної України йти не може. Такої кількості військової сили вистачить хіба що для контролю над містом-мільйонником на кшталт Харкова.
Всего-навсего?
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:29
jump написав:
У США констатували, що у сучасної російської армії на сьогоднішній день немає можливості захопити Україну.
вже дуже скоро Росії прийдеться рішати критичне питання зневоднення Криму.
Цілком ймовірно буде точкова агресія
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:31
Вкладчик1234 написав: jump написав:
І навіть якщо вдасться перекинути в Україну угруповання чисельністю 130-150 тисяч бійців, їх може вистачити тільки для нанесення значного рівня збитку регулярним сполученням і підрозділам ЗСУ, але мова про "ефективну" окупацію навіть Лівобережної України йти не може. Такої кількості військової сили вистачить хіба що для контролю над містом-мільйонником на кшталт Харкова.
Всего-навсего?
Тогда можно расслабиться
Все зависит от уровня поддержки местного населения. Для захвата Славянска (почти 100тыс населения) на первом этапе (захват милиции) хватило 8 бойцов.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:41
di2gard написав:
Все зависит от уровня поддержки местного населения. Для захвата Славянска (почти 100тыс населения) на первом этапе (захват милиции) хватило 8 бойцов.
Коцабы всегда основной упор делают на предателей во власти.
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Вів 09 чер, 2020 00:47
jora
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