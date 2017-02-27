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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5646564756485649

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 380
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:У США констатували, що у сучасної російської армії на сьогоднішній день немає можливості захопити Україну.


вже дуже скоро Росії прийдеться рішати критичне питання зневоднення Криму.
Цілком ймовірно буде точкова агресія
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:31

  Вкладчик1234 написав:
  jump написав:І навіть якщо вдасться перекинути в Україну угруповання чисельністю 130-150 тисяч бійців, їх може вистачити тільки для нанесення значного рівня збитку регулярним сполученням і підрозділам ЗСУ, але мова про "ефективну" окупацію навіть Лівобережної України йти не може. Такої кількості військової сили вистачить хіба що для контролю над містом-мільйонником на кшталт Харкова.

Всего-навсего?
Тогда можно расслабиться :)

Все зависит от уровня поддержки местного населения. Для захвата Славянска (почти 100тыс населения) на первом этапе (захват милиции) хватило 8 бойцов.
di2gard
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:41

  di2gard написав:Все зависит от уровня поддержки местного населения. Для захвата Славянска (почти 100тыс населения) на первом этапе (захват милиции) хватило 8 бойцов.

Коцабы всегда основной упор делают на предателей во власти.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:51

  Долярчик написав:
  vladus17 написав:
  Долярчик написав:І гривнедепозитчиків жорстоко накажуть :mrgreen:
Он вже цілий рік жорстоко наказують під 17,5-18,5%

Якби ви запан1кували та роз1рвали депо, втратили в1дсотки, та зашли в бакс по 28.50 (а тут багато хто так зробив) - то булиб пан1кером, та втратилиб частину кап1талу. Але здаеться ви збер1гали спок1й, й скор1ш за все будете мати прибуток.

Саме так!
Бо, коли почалась пандемія і курс полетів на 28+ то можливо, хтось і "дрогнув" і забрав/перевів свої депо у доляр, але це НЕ моє!
Я, навмисне, гривню тримав на нерозривних і ще тепер перевклав на такі ж, до кінця осені/початку зими.

Виживають лише ті, у яких міцні горішки! :wink:
А панікери, як правило, завжди йдуть на дно!


Здравствуйте.
Не далее чем вчера ,в интеллектуальной перепалке с Юрием 61 ,вы уверяли его , что переходите в доллар ....
Надо помнить что вы писали .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Здравствуйте.
Не далее чем вчера ,в интеллектуальной перепалке с Юрием 61 ,вы уверяли его , что переходите в доллар ....
Надо помнить что вы писали .

Доброго дня!
Так Ви теж уважно читайте, що я писав - що купляю долари з ПОТОЧНИХ ДОХОДІВ, малими порціями!(і вони, покищо, йдуть на гасіння боргів на гуртівнях)
А основна скирда(98%) у гривні на нерозривних депо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:35

  Долярчик написав:І гривнедепозитчиків жорстоко накажуть :mrgreen:
Он вже цілий рік жорстоко наказують під 17,5-18,5% :mrgreen:

І я не сперечаюсь, що "все так не буде!"©
Головне - встигнути вчасно перевзутись!
А це - вже майстерність кожного особисто! :idea:

Так пан правий,тре медальку дати.Сам ситий,та гроші в українській банківській системі.Наповнює буджет ,платить податки,допомогає пенсіонерам,військовим,дає змогу позичальникам гроші в банку взяти,ще й на форумі є час цілими днями сидіти .Якщо б всі так зробили,країна розквітла б ,а різний непотріб типу долярів та євро взагалі не котирувався.Станьмо патріотами! :)
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:03

Долярчик

Друг , так не бывает ...вы или беремены или нет .
Беда наступает когда происходит выкидыш .
Поэтому вы и начали подстраховывать свой сфинктер покупкой доллара.
К местным выборам !
Я могу угадать за кого вы будете голосовать .....
холява
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