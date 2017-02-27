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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:29
jump написав:
У США констатували, що у сучасної російської армії на сьогоднішній день немає можливості захопити Україну.
вже дуже скоро Росії прийдеться рішати критичне питання зневоднення Криму.
Цілком ймовірно буде точкова агресія
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:31
Вкладчик1234 написав: jump написав:
І навіть якщо вдасться перекинути в Україну угруповання чисельністю 130-150 тисяч бійців, їх може вистачити тільки для нанесення значного рівня збитку регулярним сполученням і підрозділам ЗСУ, але мова про "ефективну" окупацію навіть Лівобережної України йти не може. Такої кількості військової сили вистачить хіба що для контролю над містом-мільйонником на кшталт Харкова.
Всего-навсего?
Тогда можно расслабиться
Все зависит от уровня поддержки местного населения. Для захвата Славянска (почти 100тыс населения) на первом этапе (захват милиции) хватило 8 бойцов.
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di2gard
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:41
di2gard написав:
Все зависит от уровня поддержки местного населения. Для захвата Славянска (почти 100тыс населения) на первом этапе (захват милиции) хватило 8 бойцов.
Коцабы всегда основной упор делают на предателей во власти.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:51
Долярчик написав: vladus17 написав: Долярчик написав:
І гривнедепозитчиків жорстоко накажуть
Он вже цілий рік жорстоко наказують під 17,5-18,5%
Якби ви запан1кували та роз1рвали депо, втратили в1дсотки, та зашли в бакс по 28.50 (а тут багато хто так зробив) - то булиб пан1кером, та втратилиб частину кап1талу. Але здаеться ви збер1гали спок1й, й скор1ш за все будете мати прибуток.
Саме так!
Бо, коли почалась пандемія і курс полетів на 28+ то можливо, хтось і "дрогнув" і забрав/перевів свої депо у доляр, але це НЕ моє!
Я, навмисне, гривню тримав на нерозривних і ще тепер перевклав на такі ж, до кінця осені/початку зими.
Виживають лише ті, у яких міцні горішки!
А панікери, як правило, завжди йдуть на дно!
Здравствуйте.
Не далее чем вчера ,в интеллектуальной перепалке с Юрием 61 ,вы уверяли его , что переходите в доллар ....
Надо помнить что вы писали .
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холява
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Додано: Нед 14 чер, 2020 12:05
холява написав:
Здравствуйте.
Не далее чем вчера ,в интеллектуальной перепалке с Юрием 61 ,вы уверяли его , что переходите в доллар ....
Надо помнить что вы писали .
Доброго дня!
Так Ви теж уважно читайте, що я писав - що купляю долари з ПОТОЧНИХ ДОХОДІВ, малими порціями!(і вони, покищо, йдуть на гасіння боргів на гуртівнях)
А основна скирда(98%) у гривні на нерозривних депо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 14 чер, 2020 12:35
Долярчик написав:
І гривнедепозитчиків жорстоко накажуть
Он вже цілий рік жорстоко наказують під 17,5-18,5%
І я не сперечаюсь, що "все так не буде!"©
Головне - встигнути вчасно перевзутись!
А це - вже майстерність кожного особисто!
Так пан правий,тре медальку дати.Сам ситий,та гроші в українській банківській системі.Наповнює буджет ,платить податки,допомогає пенсіонерам,військовим,дає змогу позичальникам гроші в банку взяти,ще й на форумі є час цілими днями сидіти .Якщо б всі так зробили,країна розквітла б ,а різний непотріб типу долярів та євро взагалі не котирувався.Станьмо патріотами!
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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heineken
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Додано: Нед 14 чер, 2020 13:03
Долярчик
Друг , так не бывает ...вы или беремены или нет .
Беда наступает когда происходит выкидыш .
Поэтому вы и начали подстраховывать свой сфинктер покупкой доллара.
К местным выборам !
Я могу угадать за кого вы будете голосовать .....
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холява
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Додано: Нед 14 чер, 2020 13:39
холява написав:
вы будете голосовать
Вже, мабуть, нізакого!
Перестану ходити на вибори....
Але, покищо, ще живу надією на краще ще від теперішнього президента!
холява написав:
Поэтому вы и начали подстраховывать свой сфинктер покупкой доллара
А толку, якщо той долар тільки для погашення боргів і ще не скоро візьму, хоч пару сотень, для підстраховки.
А основне - все в гривні і на нерозривних!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 14 чер, 2020 13:52
Долярчик
Простите мня ......я даже боюсь представить какими суммами вы ворочаете .
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Додано: Нед 14 чер, 2020 13:54
Альфа онлайн 26.73 (змінила курс на вихідних)
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Вів 09 чер, 2020 00:47
jora
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